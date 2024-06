Wstrząsające zarzuty wobec strażaka uwielbianego przez dzieci. Sąsiedzi nie mogą w to uwierzyć. "To niemożliwe"

Fałszywe konkursy z biletami do Energylandii. Oszustom chodzi o dane osobowe

Eksperci z CyberRescue, czyli firmy zajmującej się cyberbezpieczeństwem ostrzegają przed fałszywymi konkursami, w których do wygrania się bilety do Energylandii. Zwycięzcy takich "konkursów" lub osoby zachęcane do wzięcia w nich udziału, muszą wypełnić formularz, gdzie konieczne jest podanie danych osobowych. To oszustwo! Organizatorem tych "konkursów" nie jest Energylandia, lecz podmioty zajmujące się wyłudzaniem danych osobowych. Takie dane są później sprzedawane firmom telemarketingowym lub służą wręcz do różnych form kradzieży. Oszuści posiadający dane osobowe mogą się podszywać pod różne instytucje zaufania publicznego (takie jak policja czy ZUS) i uwiarygadniają się poprzez znajomość danych personalnych potencjalnej ofiary.

- Organizator konkursu, Global Data Leads LLC, jest dobrze znany w obszarze cyberbezpieczeństwa. Od lat trafiamy na fałszywe konkursy spod szyldu tej “marki”. Amerykańska firma współpracuje z wieloma partnerami związanymi z telemarketingiem, więc można założyć, że to najpewniej tam trafiają wyłudzone w ankiecie dane - ostrzega CyberRescue. Poniżej dalsza część artykułu.

Fałszywy konkurs z biletami do Energylandii

i Autor: CyberRescue Sp. z o.o.

CyberRescue to założony w 2018 r. startup skupiający się na ratowaniu ludzi, którzy padli ofiarą cyberprzestępców. Eksperci firmy specjalizują się m.in w zabezpieczaniu zgubionych urządzeń, odzyskiwaniu dostępu do przejętych portali w social media, zwrotach środków skradzionych z kont bankowych czy też weryfikacji podejrzanych wiadomości. Oprócz tego CyberRescue prowadzi działalność ostrzegawczą, polegającą na informowaniu o bieżących cyberzagrożeniach.

Jak się chronić przed oszustami? Przede wszystkim internauci nie powinni otwierać podejrzanych maili i linków. Dotyczy to przede wszystkim "konkursów", w których nigdy nie braliśmy udziału. Nie wolno też ufać w wiadomości o tym, że rzekomo zostaliśmy wylosowani jako zwycięzcy jakiegoś konkursu. Pod żadnym pozorem nie powinno się wypełniać żadnych ankiet i formularzy żądających danych osobowych takich jak, miejsce zamieszkania, numeru telefonu, czy numerów dokumentów.

