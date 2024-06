Nie będzie powiększenia Strefy Płatnego Parkowania i nowych opłat! Ale do czasu?

Pan Roman spod Krakowa skończył 100 lat. "Wiek to tylko liczba". Przez wiele lat grał w orkiestrze dętej

Podwyżka opłat za parkowanie i poszerzenie Strefy Płatnego Parkowania w Krakowie miały obowiązywać od 5 sierpnia 2024 roku. Ale póki co nic z tego nie będzie. Zarządu Transportu Publicznego w Krakowie zamierza przesunąć termin wejścia w życie nowego cennika opłat i powiększenia strefy. Skąd taka decyzja? Po pierwsze kwestie proceduralne, po drugie brak pieniędzy. Procedury opóźniają wprowadzenie w życie nowych zasad płacenia za parkowanie w Krakowie. Krakowscy radni odwołali się bowiem od decyzji wojewody małopolskiego, a Wojewódzki Sąd Administracyjny przychylił się do ich argumentacji. Z kolei wojewoda złożył skargę do Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Nie będzie także w Krakowie rozszerzenia strefy płatnego parkowania, bo na zakup nowych parkomatów nie ma pieniędzy

W najbliższym czasie nie będzie także w Krakowie rozszerzenia strefy płatnego parkowania, ponieważ na zakup nowych parkomatów nie przewidziano żadnych funduszy w aktualnym budżecie miasta. Obecnie strefa płatnego parkowania w Krakowie obowiązuje w godz. 10.00–20.00 od poniedziałku do soboty i w niektóre dni świąteczne. Obecnie opłata w podstrefie A za godzinę postoju wynosi 6 zł, w podstrefie B - 5 zł, a w podstrefie C – 4 zł.

