W czwartek (8 czerwca 2023 r.) katolicy świętują Boże Ciało. Zgodnie z ustawą z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy, jest to dzień wolny od pracy. Polacy lubią wykorzystać takie okazje i zaplanować długi weekend. Warto jednak pamiętać, że dzień później przypada piątek. Czy tego dnia również mamy wolne? Takich pytań mamy coraz więcej. Jeżeli chcemy wypocząć i wyjechać na dłużej, trzeba się przygotować odpowiednio wcześniej.

W ustawie o dniach wolnych od pracy znajdziemy bardzo ważne daty dla Polaków, w tym m.in.: Boże Narodzenie, Wielkanoc, Trzech Króli, czy Wszystkich Świętych. Pełna lista wygląda tak:

1 stycznia - Nowy Rok,

6 stycznia - Święto Trzech Króli,

pierwszy dzień Wielkiej Nocy,

drugi dzień Wielkiej Nocy,

1 maja - Święto Państwowe,

3 maja - Święto Narodowe Trzeciego Maja,

pierwszy dzień Zielonych Świątek,

dzień Bożego Ciała,

15 sierpnia - Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny,

1 listopada - Wszystkich Świętych,

11 listopada - Narodowe Święto Niepodległości,

25 grudnia - pierwszy dzień Bożego Narodzenia,

26 grudnia - drugi dzień Bożego Narodzenia;

Jak widać na załączonym obrazku, piątku po Bożym Ciele nie ma na liście dni wolnych od pracy. 9 czerwca w teorii trzeba się stawić w biurze. Oczywiście wielu Polaków przygotowało się na taką ewentualność.

Urlop w piątek po Bożym Ciele. Jak zaplanować długi weekend?

Nie brakuje takich, którzy już przekazali szefowi wniosek o dzień wolny 9 czerwca. Jeżeli chcemy mieć długi weekend, to trzeba odpowiednio wcześniej udać się do swojego pracodawcy i zgłosić takie zapotrzebowanie. Ostateczna decyzja będzie należeć do naszego przełożonego, ale wielu z nich takie wnioski akceptuje. Warto sprawdzić, czy mamy do wykorzystania urlop wypoczynkowy. Jeżeli tak, to szanse na zgodę i dzień wolny są bardzo duże. Radzimy jednak nie odkładać tego na ostatnią chwilę. Wszystkim czytelnikom życzymy powodzenia i udanego - miejmy nadzieję - długiego weekendu.