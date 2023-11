i Autor: pixabay

Darmowe zwiedzanie Kopalni Soli w Wieliczce. Decyduje kolejność zgłoszeń

S.Ka 10:15

Myśleliście o tym, aby w najbliższym czasie wybrać się do Kopalni Soli w Wieliczce? Jeśli tak, to warto to zrobić 19 listopada. Właśnie wtedy odbędzie się wydarzenie "Noc Muzeów" w Zamku Żupnym i Muzeum w kopalni w Wieliczce, na które można dostać darmowe bilety. Warto jednak się pospieszyć, bowiem kolejność zgłoszeń jest kluczowa w walce o bezpłatne wejściówki.