Wybory samorządowe 2024. "Debata samorządowa. Walka o Kraków"

We wtorek, 5 marca, o godzinie 18:00 odbyła się organizowana przez "Super Express" i Radio Eska debata kandydatów na prezydenta Krakowa, pod hasłem: "Debata samorządowa. Walka o Kraków". Kandydaci na prezydenta Krakowa odpowiedzieli na liczne pytania, w tym od widzów. Tu zobaczysz relację na żywo.

W debacie "Debata samorządowa. Walka o Kraków" udział wzięli:

Łukasz Kmita , poseł PiS, numer: 1

, poseł PiS, numer: 1 Aleksander Miszalski , poseł PO, numer: 2

, poseł PO, numer: 2 Andrzej Kulig z Ku Przyszłości, aktualny wiceprezydent Krakowa, numer: 3

z Ku Przyszłości, aktualny wiceprezydent Krakowa, numer: 3 Stanisław Mazur ze Stowarzyszenia Lepszy Kraków, numer: 4

ze Stowarzyszenia Lepszy Kraków, numer: 4 Rafał Komarewicz , poseł Trzeciej Drogi, numer: 5

, poseł Trzeciej Drogi, numer: 5 Konrad Berkowicz, poseł Konfederacji, numer: 6

Łukasz Gibała - kandydat ugrupowania Kraków dla Mieszkańców, niestety nie pojawił się na debacie.

Zasady debaty "Debata samorządowa. Walka o Kraków"

Poznaj reguły debaty kandydatów na prezydenta Krakowa:

Pierwsza część debaty. Zostały zadane 2 pytania ogólne do wszystkich uczestników debaty. Każdy uczestnik debaty miał 60 sekund na odpowiedź na każde z pytań. Po upływie czasu następuje przerwanie wypowiedzi. Druga część debaty. Każdy uczestnik debaty zadał trzy pytania dowolnemu uczestnikowi debaty (30 sekund na zadanie pytania, 60 sekund na odpowiedź, 30 sekund na ripostę). Po upływie czasu nastąpiło przerwanie wypowiedzi. Trzecia część debaty. Zawierała dwie rundy pytań od widzów. Każdy uczestnik debaty wylosował pytanie z puli 20 pytań wcześniej przysłanych od widzów. Mieli 60 sekund na odpowiedź na każde z pytań. Po upływie czasu nastąpiło przerwanie wypowiedzi. Czwarta część debaty to podsumowanie. Czas to 90 sekund dla każdego uczestnika debaty. Po upływie czasu nastąpiło przerwanie wypowiedzi.

Wybory samorządowe 2024. "Debata samorządowa. Walka o Kraków". Czy kandydaci na prezydenta planują metro w Krakowie?

Jakie pytania i odpowiedzi padły podczas debaty "Debata samorządowa. Walka o Kraków"? Tu zobaczysz całą relację na żywo. Spotkanie poprowadzili dziennikarz „Super Expressu”, Jacek Prusinowski oraz dziennikarz Radia ESKA Kraków, Patryk Kubiak.

Co kandydaci na prezydenta Krakowa powiedzieli o budowie metra w Krakowie? Czy może zamiast metra postawią na szybkie tramwaje?

Podczas drugiej części debaty obecny wiceprezydent Krakowa w wymianie zdań z kandydatem Stanisławem Mazurem powiedział, że jego zdaniem decyzja zapadnie za kilka lat.

Andrzej Kulig: - Czuję się zażenowany krytykę tego, co miasto robi w sprawie budowy metra i dlatego nie zapytam pana rektora o to, jakie dokumenty powstały w ramach procesu budowy metra, ale chciałem zapytać: czy uważa pan, że czas poświęcony nad poszczególnymi dokumentami został stracony, czy też prowadzi nas do budowy metra?

Stanisław Mazur: - Panie prezydencie, uważam, że ten czas można było lepiej wykorzystać. Przywołam ewolucję słów o metrze: najpierw była mowa o szybkim tramwaju, później publicznie pan deklarował premetro, następnie tylko o błyskawicznej budowie metra. Z wielkim podziwem obserwuję i sympatią obserwuję pana ewolucję, ale gdyby przebiegała ona mniej zmiennie, to ten czas udałoby się lepiej wykorzystać.

Andrzej Kulig: - Powstały trzy bardzo poważne dokumenty. Ostatni z nich mówi o wykonalności takiego przedsięwzięcia i decyzji środowiskowej. Robimy tunel, który będzie mógł zostać wykorzystany zarówno przez metro lub premetro. Ostateczna decyzja zapadnie za parę lat, gdy będziemy wiedzieć, czy ilość pasażerów wystarczy.

Łukasz Kmita w trzeciej rundzie pytań wylosował pytanie od widza, Jakuba Skowrońskiego. Polityk zamiast metra, chętniej w Krakowie widzi rozbudowaną sieć tramwajową i przyspieszone autobusy.

"Jak rozwiązań kwestię transportu publicznego na osiedle Kliny? Autobusy nie dojeżdżają, jeżdżą "stadami". Czy na Kliny musi dojechać metro, a nie tramwaj?" spytał widz.

- To bardzo ważne pytanie. Zresztą nie tylko na Kliny, ale i Azody, i Złocień oraz inne dzielnice czekają na tramwaj. Musimy uczyć się od wszystkich, którzy robią to od lat. Dla mnie wzorem jest poznańska "pestka", gdzie 7 kilometrów tramwaj z prędkością 70 km/h pokonuje. Dodatkowo autobusy ekspresowe, takie, które szybko będą w stanie przemieścić mieszkańców do centrum miasta. Równie ważna jest budowa dodatkowych przystanków pociągów w centrum. Trzeba zintegrować transport w taki sposób, by mieszkańcy mogli szybko i sprawnie pokonywać miasto - i ja to zrobię - odpowiedział kandydat Łukasz Kmita.