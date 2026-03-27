Deszcz, burze, a nawet śnieżyce! W weekend czeka nas prawdziwy pogodowy rollercoaster

Grzegorz Kluczyński
2026-03-27 17:08

Nadchodzący weekend 28–29 marca 2026 przyniesie w całej Polsce dynamiczną, miejscami groźną pogodę. Synoptycy ostrzegają przed burzami, intensywnymi opadami deszczu oraz śniegiem w górach. W wielu regionach aura może pokrzyżować plany wyjazdowe.

Prognoza pogody na 28-29 marca

Sobota 28 marca: deszcz, przejaśnienia i pierwsze burze

Choć prognozy długoterminowe wskazują na temperatury dochodzące do 13°C w centrum i na południu, sobota nie będzie wcale spokojna.

Co nas czeka?

  • Zachmurzenie zmienne, z okresami przejaśnień, zwłaszcza na północy.
  • Przelotne opady deszczu w wielu regionach, szczególnie na południu i wschodzie.
  • Możliwe pierwsze burze, zwłaszcza w pasie od Dolnego Śląska po Małopolskę — to efekt ścierania się cieplejszego powietrza z chłodniejszym frontem.
  • Wiatr umiarkowany, chwilami porywisty.

Synoptycy podkreślają, że południe kraju pozostanie pod wpływem niżu, co zwiększa ryzyko gwałtownych zjawisk.

Niedziela 29 marca: śnieg w górach i chłodniejsza aura

Niedziela przyniesie wyraźne ochłodzenie, szczególnie w południowej części kraju.

Najważniejsze prognozy:

  • Temperatura maksymalna ok. 13°C w centrum i na wschodzie, ale w rejonach podgórskich tylko 4–5°C.
  • W górach intensywne opady śniegu, zwłaszcza w Tatrach i Beskidach — możliwy przyrost pokrywy śnieżnej nawet o 10–15 cm.
  • Wiatr porywisty, szczególnie na południu, co może pogarszać warunki na szlakach.

Ostrzeżenia meteorologiczne

Burze

  • Możliwe w sobotę i lokalnie w niedzielę.
  • Towarzyszyć im mogą silne porywy wiatru i intensywne, krótkotrwałe opady.

Śnieg i śnieżyce

  • Szczególnie niebezpieczne w górach — warunki turystyczne będą trudne.
  • Ryzyko lawinowe może wzrosnąć.

Wiatr

  • W południowej połowie kraju okresami porywisty, co może utrudniać jazdę samochodem.

Weekend z pogodowym rollercoasterem

Końcówka marca nie przyniesie wiosennej stabilizacji. Czeka nas mieszanka deszczu, burz, silnego wiatru i śniegu w górach. Warto śledzić bieżące komunikaty meteorologiczne i ostrożnie planować wyjazdy — szczególnie w rejony górskie.

