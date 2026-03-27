Deszcz, burze, a nawet śnieżyce! W weekend czeka nas prawdziwy pogodowy rollercoaster

Sobota 28 marca: deszcz, przejaśnienia i pierwsze burze
Choć prognozy długoterminowe wskazują na temperatury dochodzące do 13°C w centrum i na południu, sobota nie będzie wcale spokojna.
Co nas czeka?
- Zachmurzenie zmienne, z okresami przejaśnień, zwłaszcza na północy.
- Przelotne opady deszczu w wielu regionach, szczególnie na południu i wschodzie.
- Możliwe pierwsze burze, zwłaszcza w pasie od Dolnego Śląska po Małopolskę — to efekt ścierania się cieplejszego powietrza z chłodniejszym frontem.
- Wiatr umiarkowany, chwilami porywisty.
Synoptycy podkreślają, że południe kraju pozostanie pod wpływem niżu, co zwiększa ryzyko gwałtownych zjawisk.
Niedziela 29 marca: śnieg w górach i chłodniejsza aura
Niedziela przyniesie wyraźne ochłodzenie, szczególnie w południowej części kraju.
Najważniejsze prognozy:
- Temperatura maksymalna ok. 13°C w centrum i na wschodzie, ale w rejonach podgórskich tylko 4–5°C.
- W górach intensywne opady śniegu, zwłaszcza w Tatrach i Beskidach — możliwy przyrost pokrywy śnieżnej nawet o 10–15 cm.
- Wiatr porywisty, szczególnie na południu, co może pogarszać warunki na szlakach.
Ostrzeżenia meteorologiczne
Burze
- Możliwe w sobotę i lokalnie w niedzielę.
- Towarzyszyć im mogą silne porywy wiatru i intensywne, krótkotrwałe opady.
Śnieg i śnieżyce
- Szczególnie niebezpieczne w górach — warunki turystyczne będą trudne.
- Ryzyko lawinowe może wzrosnąć.
Wiatr
- W południowej połowie kraju okresami porywisty, co może utrudniać jazdę samochodem.
Weekend z pogodowym rollercoasterem
Końcówka marca nie przyniesie wiosennej stabilizacji. Czeka nas mieszanka deszczu, burz, silnego wiatru i śniegu w górach. Warto śledzić bieżące komunikaty meteorologiczne i ostrożnie planować wyjazdy — szczególnie w rejony górskie.