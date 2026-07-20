Dlaczego w Krakowie wyją syreny? Centrum Zarządzania Kryzysowego uruchamia ALARM-26. [21.07.2026]

Anastazja Lisowska
Anastazja Lisowska
2026-07-20 10:17

We wtorek, 21 lipca 2026 roku, mieszkańcy Krakowa, podobnie jak osoby przebywające w innych częściach Polski, mogą usłyszeć głośny dźwięk syren alarmowych. Ich uruchomienie nie jest związane z żadnym realnym zagrożeniem. To element ogólnopolskich ćwiczeń z zakresu ostrzegania i alarmowania ludności pod kryptonimem "ALARM-26".

Zestaw głośników alarmowych na tle błękitnego nieba. O ćwiczeniach syren w Krakowie przeczytasz na SE.
Autor: Pexels.com

Syreny alarmowe w Krakowie. Co się dzieje?

Uruchomienie syren alarmowych w Krakowie zostało zaplanowane w ramach ogólnokrajowych ćwiczeń organizowanych przez administrację rządową i służby odpowiedzialne za bezpieczeństwo. Celem przedsięwzięcia jest sprawdzenie sprawności systemów ostrzegania i alarmowania ludności oraz procedur przekazywania informacji pomiędzy poszczególnymi szczeblami administracji. Ćwiczenia odbywają się na terenie całego kraju.

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Dlaczego wyje syrena dziś w Krakowie?

Ćwiczenie ALARM-26 zaplanowano na wtorek, 21 lipca 2026 roku, w godzinach od 7:00 do 19:00. W tym czasie będzie można usłyszeć zarówno ogłoszenie próbnego alarmu, jak i jego odwołanie.

Jakie sygnały będzie można usłyszeć?

Podczas ćwiczeń mogą zostać wyemitowane dwa rodzaje sygnałów alarmowych:

  • modulowany dźwięk syreny trwający 3 minuty – oznaczający ogłoszenie alarmu,
  • ciągły, jednostajny dźwięk syreny trwający 3 minuty – oznaczający odwołanie alarmu.

Emitowane sygnały mają wyłącznie charakter szkoleniowy i nie są związane z wystąpieniem rzeczywistego zagrożenia. Służby podkreślają, że mieszkańcy nie powinni podejmować żadnych działań po usłyszeniu syren w dniu ćwiczeń. Alarm ma charakter testowy i służy wyłącznie sprawdzeniu działania systemów ostrzegania.

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Możliwe Alerty RCB

W związku z ćwiczeniami mieszkańcy mogą otrzymać również komunikaty w ramach systemu Alert RCB, informujące o planowanym uruchomieniu syren alarmowych. Ich celem jest uprzedzenie społeczeństwa o prowadzonych działaniach i wyeliminowanie ryzyka błędnej interpretacji sygnałów alarmowych.

Dlaczego organizowane są ćwiczenia ALARM-26?

Ćwiczenia mają na celu sprawdzenie gotowości systemu ostrzegania i alarmowania ludności na wypadek sytuacji kryzysowych, w tym zagrożeń związanych z uderzeniami z powietrza. Testowana jest zarówno sprawność techniczna syren alarmowych, jak i skuteczność przepływu informacji pomiędzy służbami, administracją publiczną oraz centrami zarządzania kryzysowego.

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