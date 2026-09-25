Długo wyczekiwana trasa tramwajowa wreszcie gotowa. Dojazd do centrum Krakowa znacznie się skróci

Kraków otwiera nową linię tramwajową na trasie z Wieczystej do Mistrzejowic już w najbliższą sobotę, 26 września. Realizacja tego ogromnego przedsięwzięcia komunikacyjnego trwała 36 miesięcy .

. Nowy odcinek mierzy około 4,5 kilometra długości i posiada wydrążony na 1230 metrów podziemny tunel z dwiema stacjami.

Całkowity budżet projektu oszacowano na około 1,92 mld zł. Jest to pierwsza inwestycja w polskim transporcie miejskim zrealizowana w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego, co oznacza, że prywatny inwestor sfinansował i zbudował trasę, a także będzie ją utrzymywał przez najbliższe dwie dekady.

Trasa tramwajowa do Mistrzejowic wreszcie zacznie działać

Urzędnicy z krakowskiego magistratu przekazali, że inżynier kontraktu nadzorujący całe przedsięwzięcie wystawił już stosowne zaświadczenie. Dokument ten pozwala na start regularnego kursowania wagonów po świeżo ułożonym torowisku. Co więcej, miasto już od ubiegłego piątku posiada formalną zgodę nadzoru budowlanego na użytkowanie tej infrastruktury. To oznacza, że po upływie dokładnie 36 miesięcy intensywnych robót budowlanych, podróżni w końcu będą mogli swobodnie wsiąść do nowoczesnych wagonów na nowej trasie.

Uruchomienie tego odcinka sprawi, że przejazd tramwajem do ścisłego centrum miasta będzie krótszy o około 12 minut. Do tej pory mieszkańcy musieli nadkładać drogi, pokonując aż 11-kilometrową trasę prowadzącą dookoła przez Nową Hutę. Obecnie wagony pojadą znacznie krótszym wariantem przez Prądnik Czerwony. Głównym i najbardziej wymagającym punktem 4,5-kilometrowej linii jest ponadkilometrowy tunel. Umieszczono w nim dwa podziemne przystanki zlokalizowane w rejonie Ronda Polsad.

Takie rozwiązanie to również ogromna ulga dla osób korzystających dotychczas wyłącznie z komunikacji autobusowej. Zwykły autobus mieści zaledwie 100 pasażerów, a wariant przegubowy maksymalnie 160. Tymczasem najdłuższe składy tramwajowe mogą przetransportować w jednym momencie aż 300 podróżnych. Zwiększona pojemność diametralnie podniesie komfort podróży mieszkańców, zwłaszcza w godzinach porannego i popołudniowego szczytu.

Koszt budowy tramwaju do Mistrzejowic wyniósł niemal 2 mld zł

Oddana do użytku linia to pierwsza tak gigantyczna inwestycja w polskim transporcie publicznym, która powstała na zasadach partnerstwa publiczno-prywatnego (PPP). Całkowita wartość tego skomplikowanego przedsięwzięcia zamknęła się w astronomicznej kwocie około 1,92 miliarda złotych. Na ostateczny rachunek składają się jednak nie tylko same roboty budowlane, ale również opracowanie projektu, znalezienie finansowania, stały nadzór ekspercki, a wreszcie bieżące utrzymanie i remonty generalne przez najbliższe 20 lat.

Wdrożenie nowoczesnego modelu finansowania sprawia, że krakowski samorząd rozpocznie przelewanie środków prywatnemu inwestorowi dopiero w momencie, gdy z nowej trasy zaczną korzystać pierwsi pasażerowie. Po zakończeniu obowiązującej przez dwie dekady umowy, całość infrastruktury przejdzie na własność miasta. Kraków otrzyma wówczas z powrotem majątek po generalnym remoncie, który będzie gotowy do dalszego, bezproblemowego działania.

Przy okazji rozbudowy infrastruktury wygospodarowano przestrzeń na ponad 55 tysięcy metrów kwadratowych zupełnie nowej zieleni oraz posadzono przeszło 1400 nowych drzew. Co ciekawe, aż 15 tysięcy metrów kwadratowych przestrzeni bezpośrednio między szynami obsadzono specjalistycznym, zielonym rozchodnikiem.

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