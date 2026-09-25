Kto zostanie prezydentem Krakowa? Są wyniki najnowszego sondażu

Adrian Teliszewski
Adrian Teliszewski
2026-09-25 8:19

W najbliższą niedzielę, 27 września, krakowianie oddadzą głosy w wyborach na prezydenta miasta. Najnowszy sondaż przeprowadzony dla portalu Love Kraków wskazuje, że pierwsza tura nie przyniesie ostatecznego rozwiązania i potrzebna będzie dogrywka. Choć dotychczasowy lider wciąż prowadzi, jego przewaga nad rywalami znacząco się zmniejszyła.

Tablice na budynku Urzędu Miasta Krakowa. O sondażu przed wyborami na prezydenta miasta przeczytasz na SE.
Autor: Jakub Solarz
  • Według najnowszego sondażu prezydenckiego Łukasz Gibała (Kraków dla Mieszkańców) zajmuje pierwsze miejsce z wynikiem 32,88 proc., wyprzedzając Monikę Piątkowską (27,78 proc.) o ponad 5 punktów procentowych.
  • Zestawienie z poprzednimi wynikami pokazuje, że poparcie dla Gibały maleje, a dla Piątkowskiej rośnie, co sprawia, że wynik wyborów nie jest jeszcze przesądzony.
  • Badanie zrealizowała Ogólnopolska Grupa Badawcza na zlecenie portalu LoveKraków.pl. Przeprowadzono je w dniach 23-24 września na grupie 750 krakowian. Trzecią pozycję zajął Michał Drewnicki (16,11 proc.).

Kto wygra wybory w Krakowie? Wyniki sondażu Ogólnopolskiej Grupy Badawczej

Zbliża się kluczowy moment w walce o urząd prezydenta Krakowa. Najnowszy sondaż przeprowadzony przez Ogólnopolską Grupę Badawczą (OGB) na zlecenie portalu LoveKraków.pl jasno wskazuje, że żaden z kandydatów nie zdobędzie większości głosów w pierwszej turze, co oznacza konieczność ponownego głosowania. Liderem wyścigu pozostaje Łukasz Gibała z komitetu Kraków dla Mieszkańców, na którego chce zagłosować 32,88 proc. respondentów. Tuż za nim, z wynikiem 27,78 proc., znajduje się Monika Piątkowska, popierana przez koalicję KO-PSL.

Najnowsze wyniki pokazują jednak, że pozycja Łukasza Gibały słabnie. W poprzednim badaniu OGB dla Polsat News mógł liczyć na 39,17 proc. poparcia, podczas gdy obecnie jest to 32,88 proc. Z kolei Monika Piątkowska zyskała na popularności, zwiększając swój wynik z 23,74 proc. do 27,78 proc.

Patryk Salamon, redaktor naczelny LoveKraków.pl, tłumaczy ten spadek. Jak wyjaśnia dziennikarz, Gibała w przeciwieństwie do innych głównych kandydatów, nie należy do żadnej partii. Wcześniej popierali go wyborcy o bardzo różnych poglądach, ale gdy ugrupowania polityczne zmobilizowały swój stały elektorat, bezpartyjny kandydat zaczął tracić przewagę.

Na trzecim miejscu w sondażu znalazł się reprezentant Prawa i Sprawiedliwości, Michał Drewnicki, zdobywając 16,11 proc. głosów. Kolejne pozycje zajęły: Aleksandra Owca (Partia Razem) – 11,01 proc., Daria Gosek-Popiołek (Nowa Lewica) – 7,01 proc. oraz Michał Klimek (Konfederacja Korony Polskiej) – 5,07 proc. Zestawienie zamyka Sławomir Pietrzyk (SDPL) z poparciem zaledwie 0,14 proc. Co ciekawe, blisko jedna czwarta (23,78 proc.) badanych nadal nie podjęła decyzji – w zestawieniu ich głosy podzielono proporcjonalnie między kandydatów.

Gdzie w Krakowie Gibała i Piątkowska mogą liczyć na największe poparcie?

Sondaż ukazuje również rozkład poparcia w poszczególnych dzielnicach i grupach wyborczych. Łukasz Gibała cieszy się największą popularnością w Śródmieściu, gdzie popiera go 34,41 proc. mieszkańców, a także wśród wyborców o poglądach centrowych (36,53 proc.). Monika Piątkowska najwięcej zwolenników ma w Nowej Hucie, gdzie chęć oddania na nią głosu deklaruje 31,52 proc. badanych. Z kolei Michał Drewnicki jest bezkonkurencyjny w grupie osób o prawicowych poglądach – chce na niego głosować 50,42 proc. z nich.

Sondaż został przeprowadzony przez Ogólnopolską Grupę Badawczą (OGB) w dniach 23-24 września metodą wywiadów telefonicznych (CATI) na reprezentatywnej próbie 750 dorosłych Krakowian.

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