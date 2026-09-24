Ksiądz potrącony przez motocyklistę, wracał od chorego. Parafia prosi o modlitwy

Adrian Teliszewski
Adrian Teliszewski
2026-09-24 20:11

W Myślenicach doszło do potrącenia pieszego na pasach przez 18-letniego motocyklistę. Poszkodowanym okazał się ks. Przemysław Druszcz, wikariusz z Sanktuarium Matki Bożej Pani Myślenickiej. Z informacji portalu faktywadowice.pl wynika, że duchowny wracał od chorego, któremu udzielał sakramentu namaszczenia. Parafia prosi o modlitwę za kapłana.

Przewrócony motocykl na mokrej drodze obok pasów. Na wstawce kościół w Myślenicach. O wypadku księdza czytaj na SE.
Autor: Małopolska Policja, Mach240390/CC BY 3.0/wikipedia/ Materiały prasowe
  • We wtorek, 22 września, przed godziną 18:00 na ulicy Kniaziewicza w Myślenicach 18-letni motocyklista potrącił pieszego.
  • Przyczyną zdarzenia było niedostosowanie prędkości do jesiennych warunków, co doprowadziło do upadku motocykla i uderzenia w pieszego podczas gwałtownego hamowania.
  • Poszkodowanym pieszym okazał się ks. Przemysław Druszcz, wikariusz Sanktuarium Matki Bożej Pani Myślenickiej, którego stan jest bardzo ciężki, a parafia apeluje o modlitwę.

Ksiądz potrącony na pasach przez motocyklistę. Duchowny trafił do szpitala

Młody motocyklista poruszał się ulicą Kniaziewicza, jadąc od strony ulicy Dąbrowskiego w kierunku ulicy 3-go Maja. W pewnym momencie, zbliżając się do oznakowanego przejścia dla pieszych, dostrzegł przechodzącego przez jezdnię 35-letniego mężczyznę. Nastolatek podjął próbę gwałtownego hamowania, chcąc za wszelką cenę uniknąć zderzenia. Niestety, na śliskim asfalcie manewr ten zakończył się niepowodzeniem.

Okazało się, że poszkodowanym pieszym jest ks. Przemysław Druszcz, wikariusz z Sanktuarium Matki Bożej Pani Myślenickiej. Jak podaje portal faktywadowice.pl, ksiądz musiał przejść skomplikowaną i wielogodzinną operację chirurgiczną w obrębie czaszki, która trwała około pięciu godzin.

Parafianie modlą się za ks. Przemysława

Przedstawiciele parafii poinformowali, że poszkodowany wikariusz bardzo potrzebuje teraz wsparcia duchowego. Parafia w Myślenicach zachęca do modlitwy o powrót do zdrowia kapłana], szczególnie przed wizerunkiem Matki Bożej Myślenickiej.

Kto ma możliwość, zapraszamy do modlitwy za ks. Przemysława przed Wizerunkiem Myślenickiej Pani - czytamy na facebookowym profilu sanktuarium. 

W środę i czwartek (23 i 24 września) na wspólnej modlitwie za ks. Przemysława spotkała się społeczność Szkoły Podstawowej nr 1 w Myślenicach. 

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