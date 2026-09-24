Wojskowe śmigłowce, symulatory i loty dla każdego. Pierwszy taki festiwal w Krakowie już w październiku

Wydarzenie to świetna okazja zarówno dla pasjonatów lotnictwa i nowoczesnych rozwiązań, jak i osób, które do tej pory nie miały do czynienia ze sterowaniem bezzałogowcami. Uczestnicy będą mogli podziwiać najnowsze maszyny, a także samemu chwycić za stery pod czujnym okiem instruktorów. Zaplanowano również panele dyskusyjne o roli dronów w ratowaniu ludzkiego życia oraz metodach ochrony przed ewentualnymi niebezpieczeństwami wynikającymi z ich użycia.

Pokaz nowoczesnego sprzętu: Apache, AW149 i wojskowe drony

Sporym zainteresowaniem będzie z pewnością cieszyć się wystawa nowoczesnego arsenału polskiego wojska. Goście festiwalu obejrzą z bliska śmigłowce AH-64 Apache i AW149, a także systemy bezzałogowe takie jak WARMATE, GLADIUS, FlyEye i MEROPS. Pojawić ma się również słynny dron Bayraktar TB2.

Swoje wyposażenie zaprezentują jednostki z całego kraju, w tym krakowska 6. Brygada Powietrznodesantowa. Na własne oczy będzie można zobaczyć tzw. „Potwora z Tarnowa”, czyli jedno z najnowocześniejszych polskich urządzeń przeznaczonych do neutralizacji dronów. Organizatorzy przygotują także wojskowe laboratorium druku 3D, co pozwoli zwiedzającym poznać zaplecze technologiczne współczesnej armii i z bliska przyjrzeć się maszynom znanym głównie z ekranów telewizorów.

Miejscem imprezy jest muzeum, co pozwala na ciekawe zderzenie historii lotnictwa z najnowszymi zdobyczami inżynierii.

- To pierwsza tego typu impreza w Polsce, a Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie to naturalne miejsce gdzie spotka się lotnicza historia i tradycja z nowoczesnością. Będzie można polatać dronem, zobaczyć nowoczesne technologie dronowe, zapoznać się z nowoczesnym sprzętem wojskowym, również ze śmigłowcami, ale również porozmawiać z ekspertami, jak prowadzić drona i na co zwracać uwagę. Będziemy również rozmawiać o tym, jak zabezpieczać obiekty związane z infrastrukturą krytyczną przed atakiem dronów. Zapraszam do Krakowa, zapraszam na wyjątkowe wydarzenie przede wszystkim pasjonatów, młodzież i całe rodziny, które chcą zobaczyć drony z bliska - zachęca marszałek województwa małopolskiego Łukasz Smółka.

Gogle FPV i zawrotne prędkości na torze

Błyskawiczne manewry, nawroty i loty na pełnej szybkości – to wszystko pokażą doświadczeni operatorzy bezzałogowców. Dzięki specjalnym goglom FPV widzowie zyskają możliwość oglądania trasy bezpośrednio z perspektywy kamery umieszczonej na dronie. W harmonogramie znalazły się m.in. wyścigi modeli FPV, omijanie przeszkód na czas oraz rywalizacja w precyzyjnym lądowaniu. Będzie to doskonała okazja, aby na własnej skórze przekonać się, jak ogromną rolę w pilotażu odgrywa szybkość reakcji.

Z kolei nowicjusze, przy asekuracji instruktorów, będą mogli zaliczyć swoje premierowe loty w wyznaczonej i bezpiecznej strefie. Organizatorzy udostępnią też symulatory szybowców, samolotów, helikopterów oraz samych dronów. Na przygotowanych stanowiskach goście obejrzą z bliska konstrukcję różnych urządzeń i wymienią doświadczenia ze specjalistami.

- Na co dzień prezentujemy tu historię polskiego lotnictwa, ale nie brakuje też wydarzeń, które tak jak zbliżający się festiwal pokażą przyszłość - ta niewątpliwie należy do dronów, które i w rozrywce, i w ratownictwie, i w kwestii bezpieczeństwa odgrywają coraz większą rolę - mówi dyrektor Muzeum Lotnictwa Polskiego Tomasz Kosecki.

Festiwal Dronów może być początkiem nowej pasji

Ideą wydarzenia jest również zachęcenie do zgłębiania nauki poprzez praktyczne doświadczenia. Pierwsze zetknięcie z pilotowaniem, nałożenie gogli FPV czy dyskusja z operatorem mogą zainspirować do rozpoczęcia nowego, fascynującego hobby.

- Będzie można zobaczyć pełne możliwości ratowniczych dronów, które coraz efektywniej wykorzystywane są pracy straży pożarnej czy policji - mówi Magdalena Balawajder prezes Stowarzyszenia im Marka Woźniczki, organizator Festiwalu - mogę zdradzić, że sprzęt jakim dysponuje polskie wojsko będzie po raz pierwszy dostępny tak szerokiej publiczności.

Drony w służbie strażaków. Pokazy ratownicze

Czy z powietrza można łatwiej odnaleźć zaginionego? Jak zbadać obszar, do którego ze względów bezpieczeństwa nie mają jeszcze wstępu ratownicy? W trakcie festiwalu strażacy oraz specjaliści zademonstrują, jak drony wspierają akcje poszukiwawczo-ratownicze. Zaplanowano inscenizacje pokazujące wykorzystanie sprzętu podczas powodzi, pożarów oraz szukania zaginionych osób. Obserwatorzy zobaczą, jak transmisja z powietrza ułatwia ocenę sytuacji i planowanie interwencji. Dodatkową atrakcją będą zmagania jednostek OSP z Małopolski, polegające chociażby na zlokalizowaniu określonego obiektu i przesłaniu obrazu z miejsca akcji do bazy. To unikalna szansa, by podejrzeć umiejętności, które ratują życie w rzeczywistych warunkach.

- Bardzo się cieszę, że nasze Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie będzie gościć Małopolski Festiwal Dronów. Małopolska od lat łączy lotnicze tradycje z technologiami przyszłości. Dziś drony są częścią naszej codzienności, a ich rola coraz mocniej wiąże się także z bezpieczeństwem. Dlatego tak ważna jest wiedza, odpowiedzialność i umiejętność właściwego wykorzystania tej technologii - podkreśla Łukasz Smółka.

- Festiwal będzie okazją do odkrywania nowych pasji i poznania możliwości współczesnych technologii. Chcemy inspirować młodych ludzi do rozwijania zainteresowań nauką i techniką. Zapraszam mieszkańców i gości Małopolski do wspólnego odkrywania świata dronów - dodaje marszałek.

Cztery debaty o bezpieczeństwie i przyszłości wojska

Program festiwalu przewiduje również dyskusje na tematy, z którymi stykamy się na co dzień. Paneliści postarają się odpowiedzieć na pytania o granice wolności filmowania i ochronę prywatności, a także sposoby neutralizacji niebezpiecznych bezzałogowców i transformację służb mundurowych. Zorganizowane zostaną debaty: „Bezpieczna Małopolska z góry” (na temat działań ratowniczych), „Dron kontra dron” (o sposobach zwalczania maszyn i sztucznej inteligencji), „Polska armia ery dronów” (o nowym obliczu pola walki) oraz „Dron nad naszym domem” (dotycząca prawa i prywatności mieszkańców).

Marszałek zaplanował również panel dyskusyjny poświęcony ochronie infrastruktury krytycznej przed zagrożeniami z powietrza. Będzie to świetna sposobność do zgłębienia wiedzy o tym, przed jakimi wyzwaniami staje technologia rozwijająca się w błyskawicznym tempie.

Premierowa edycja Małopolskiego Festiwalu Dronów odbędzie się w sobotę, 3 października 2026 r., na terenie Muzeum Lotnictwa Polskiego (al. Jana Pawła II 39, Kraków). Start przewidziano na godzinę 10.00. Wejście jest całkowicie bezpłatne.

Na miejsce można dotrzeć od strony al. Jana Pawła II, kierując się w ulicę Markowskiego.

Za organizację odpowiadają Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie oraz Stowarzyszenie im. inspektora Marka Woźniczki. Patronatem honorowym imprezę objęli: Marszałek Województwa Małopolskiego Łukasz Smółka, Minister Obrony Narodowej oraz Kancelaria Prezydenta RP. Medialnie wydarzenie wspierają portal Love Kraków, Radio ESKA oraz „Super Express”.

Warto zabrać bliskich, by wspólnie przekonać się, jak niesamowite możliwości dają współczesne drony. Niewykluczone, że to właśnie w Krakowie rozpoczniesz swoją podniebną przygodę!

Pełny harmonogram i dodatkowe informacje można sprawdzić na stronie festiwaldronow.pl. Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość zmian w programie, a dostępność niektórych atrakcji będzie uzależniona od pogody.

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