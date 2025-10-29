Do Małopolski z tego źródła płyną miliardy złotych. "Gramy w innej lidze"

Adrian Teliszewski
Adrian Teliszewski
2025-10-29 9:17

Turystyka w Małopolsce przeżywa prawdziwy rozkwit, przynosząc regionowi gigantyczne dochody. Jak powiedział w rozmowie z "Dziennikiem Polskim" Grzegorz Biedroń z Małopolskiej Organizacji Turystycznej, w ubiegłym roku turyści zostawili tu niemal 20 miliardów złotych, a prognozy na 2025 rok są jeszcze bardziej optymistyczne. Region stał się absolutnym liderem w kraju, przyciągając co czwartego zagranicznego gościa odwiedzającego Polskę.

  • Dochody z turystyki w Małopolsce w ubiegłym roku wyniosły niemal 20 miliardów złotych. Według Grzegorza Biedronia z Małopolskiej Organizacji Turystycznej, rok 2025 ma być jeszcze lepszy.
  • Region jest absolutnym liderem turystyki w Polsce, przyciągając co czwartego zagranicznego gościa odwiedzającego nasz kraj.
  • Turystyka stanowi już co najmniej 6% PKB Małopolski, a region cieszy się rosnącą popularnością m.in. wśród gości z USA i Zjednoczonych Emiratów Arabskich.

Małopolska turystyczną potęgą. Do regionu płyną miliardy złotych

Małopolska umacnia swoją pozycję jako turystyczna potęga Polski, co przekłada się na konkretne, imponujące liczby. Grzegorz Biedroń, prezes Małopolskiej Organizacji Turystycznej, w rozmowie z "Dziennikiem Polskim" ujawnił skalę tego sukcesu. - W minionym roku dochody z turystyki wyniosły prawie 20 miliardów złotych. Wszystko na to wskazuje, że rok 2025 powinien być jeszcze lepszy – podkreślił ekspert. Turystyka stanowi już co najmniej 6% PKB Małopolski, a ambicje sięgają osiągnięcia pułapu 10%. To nie tylko miliardy złotych zasilające lokalną gospodarkę, ale również tysiące miejsc pracy i większa odporność na kryzysy gospodarcze.

Jak wskazuje Grzegorz Biedroń, Małopolska znacząco wyprzedza inne województwa. - Mogę śmiało powiedzieć, że „gramy” w nieco innej lidze, niż pozostałe województwa – stwierdził, powołując się na twarde dane. Zaskakujący jest fakt, że aż 25-26% wszystkich turystów zagranicznych przyjeżdżających do Polski wybiera właśnie Małopolskę.

Polecany artykuł:

Te województwa są najlepsze do życia. Zwycięzca rankingu nie dał szans konkuren…

Kto przyjeżdża do Małopolski?

W czołówce nacji odwiedzających Kraków i okolice znajdują się Brytyjczycy, Niemcy, Amerykanie, a także goście ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich, Francji i Słowacji.

Co ciekawe, region jest niezwykle popularny także wśród Polaków. W ubiegłym roku Małopolskę odwiedziło ponad 23,1 miliona turystów krajowych. Najliczniejszą grupę stanowili... sami Małopolanie. Tuż za nimi plasują się mieszkańcy województw śląskiego, mazowieckiego i podkarpackiego.

To jedno z najstarszych polskich uzdrowisk. Najpiękniej wygląda jesienią

To jedno z najstarszych polskich uzdrowisk najpiękniej wygląda jesienią. Kurowali się w nim Sienkiewicz, Prus, Matejko i Konopnicka
35 zdjęć
Super Express Google News
Najpiękniejsze wsie Małopolski. Biją na głowę oblegany Kraków i Zakopane
Quiz geograficzny. Miasta w Polsce na literę "B". Podołasz wyzwaniu?
Pytanie 1 z 10
Z którego miasta jest najbliżej do Supraśla?
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

TURYSTYKA
MAŁOPOLSKA
GOSPODARKA