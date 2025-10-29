Do Małopolski z tego źródła płyną miliardy złotych. "Gramy w innej lidze"

Dochody z turystyki w Małopolsce w ubiegłym roku wyniosły niemal 20 miliardów złotych. Według Grzegorza Biedronia z Małopolskiej Organizacji Turystycznej, rok 2025 ma być jeszcze lepszy.

Region jest absolutnym liderem turystyki w Polsce, przyciągając co czwartego zagranicznego gościa odwiedzającego nasz kraj.

Turystyka stanowi już co najmniej 6% PKB Małopolski, a region cieszy się rosnącą popularnością m.in. wśród gości z USA i Zjednoczonych Emiratów Arabskich.

Małopolska umacnia swoją pozycję jako turystyczna potęga Polski, co przekłada się na konkretne, imponujące liczby. Grzegorz Biedroń, prezes Małopolskiej Organizacji Turystycznej, w rozmowie z "Dziennikiem Polskim" ujawnił skalę tego sukcesu. - W minionym roku dochody z turystyki wyniosły prawie 20 miliardów złotych. Wszystko na to wskazuje, że rok 2025 powinien być jeszcze lepszy – podkreślił ekspert. Turystyka stanowi już co najmniej 6% PKB Małopolski, a ambicje sięgają osiągnięcia pułapu 10%. To nie tylko miliardy złotych zasilające lokalną gospodarkę, ale również tysiące miejsc pracy i większa odporność na kryzysy gospodarcze.

Jak wskazuje Grzegorz Biedroń, Małopolska znacząco wyprzedza inne województwa. - Mogę śmiało powiedzieć, że „gramy” w nieco innej lidze, niż pozostałe województwa – stwierdził, powołując się na twarde dane. Zaskakujący jest fakt, że aż 25-26% wszystkich turystów zagranicznych przyjeżdżających do Polski wybiera właśnie Małopolskę.

Kto przyjeżdża do Małopolski?

W czołówce nacji odwiedzających Kraków i okolice znajdują się Brytyjczycy, Niemcy, Amerykanie, a także goście ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich, Francji i Słowacji.

Co ciekawe, region jest niezwykle popularny także wśród Polaków. W ubiegłym roku Małopolskę odwiedziło ponad 23,1 miliona turystów krajowych. Najliczniejszą grupę stanowili... sami Małopolanie. Tuż za nimi plasują się mieszkańcy województw śląskiego, mazowieckiego i podkarpackiego.

