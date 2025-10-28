Te województwa są najlepsze do życia. Zwycięzca rankingu nie dał szans konkurencji

2025-10-28 13:42

Gdzie w Polsce żyje się najlepiej, a które miejsca na mapie kraju pozostają daleko w tyle? Odpowiedzi na te pytania przynosi najnowszy, szczegółowy raport Algolytics Technologies, dotyczący jakości życia w poszczególnych częściach Polski. Z tego artykułu dowiecie się, które województwo znalazło się na czele rankingu.

  • Firma Algolytics Technologies opublikowała nowy raport dotyczący jakości życia w poszczególnych częściach Polski.
  • Z analizy dowiemy się, które województwo zostało liderem rankingu, a które miejsca w kraju pozostają w tyle pod względem jakości życia.
  • Ranking został przygotowany w oparciu o 90 wskaźników cząstkowych z zastosowaniem wag eksperckich.

W którym województwie żyje się najlepiej? Ranking

Nie jest tajemnicą, że jakość życia w Polsce cechuje się ogromnym zróżnicowaniem przestrzennym. Kontrast między dynamicznie rozwijającymi się aglomeracjami a mniejszymi miejscowościami czy obszarami wiejskimi jest wciąż wyraźnie widoczny. Te różnice dotyczą nie tylko rynku pracy, ale również tak fundamentalnych kwestii, jak dostępność opieki zdrowotnej, jakość edukacji czy nawet stan powietrza, którym oddychamy. W odpowiedzi na potrzebę rzetelnej oceny tych warunków powstał szczegółowy raport, którego autorzy podjęli się kompleksowego pomiaru jakości życia na poziomie lokalnym.

Zamiast skupiać się wyłącznie na dochodach mieszkańców czy wydatkach inwestycyjnych, autorzy analizują wielowymiarowy obraz warunków życia w różnych częściach kraju. Taka perspektywa pozwala na znacznie sprawiedliwsze porównania. Dzięki temu możliwe staje się nie tylko wskazanie liderów, ale również zidentyfikowanie tych obszarów, które pilnie wymagają wsparcia i interwencji, aby dogonić czołówkę.

Ranking został przygotowany w oparciu o 90 wskaźników cząstkowych z zastosowaniem wag eksperckich - dobranych w taki sposób, aby reprezentowały potrzeby „typowej” polskiej rodziny, składającej się z pracujących rodziców i dzieci w trakcie edukacji wczesnoszkolnej i szkolnej.

Wagi eksperckie były wyznaczane z wykorzystaniem metody AHP (Analytic Hierachy Process), która zakłada dekompozycję złożonych problemów decyzyjnych na prostsze elementy, co ułatwia ich analizę i ocenę. W pierwszym kroku wagi zostały przypisane do ogólnych kategorii tematycznych. Ważność każdej kategorii była oceniana względem pozostałych, co umożliwiło stworzenie rankingu i przypisanie ostatecznych wag. Zostały one przedstawione w następujący sposób:

  • Zdrowie 0,2547
  • Środowisko przyrodnicze 0,2015
  • Bezpieczeństwo 0,1613
  • Edukacja 0,1275
  • Transport 0,0990
  • Dostępność usług publicznych i
  • komercyjnych 0,0717
  • Infrastruktura techniczna i cyfrowa 0,0432
  • Kultura i rekreacja 0,0211
  • Warunki ekonomiczne 0,0196
  • Spójność społeczna 0,0004

Poniżej ranking jakości życia w województwach według raportu Algolytics Technologies.

