„Dobra, już, k****a starczy” . W sieci pojawiło się nagranie z auta, które rozbiło się na moście Dębnickim

Tragiczny wypadek w Krakowie. Zginęło czterech mężczyzn

Policja wyjaśnia okoliczności tragicznego wypadku w Krakowie, w którym zginęło czterech młodych mężczyzn przy moście Dębnickim nieopodal Wawelu. Prokuratura Rejnowa Kraków-Krowodrza wszczęła śledztwo w sprawie umyślnego naruszenia zasad bezpieczeństwa w ruchu lądowym i nieumyślnego spowodowania wypadku w dniu 15 lipca 2023 roku w Krakowie przez kierującego pojazdem marki Renault tj. Patryka P. Wbrew wcześniejszym doniesieniom, to właśnie syn celebrytki miał siedzieć za kierownicą samochodu. Według śledczych to właśnie Patryk P., kierował samochodem. Mają wskazywać na to czynności identyfikacyjne, nagrania z monitoringu, na którym widać, jak P. wsiada za kierownicę swojego auta.

W sieci pojawiło się drugie nagranie, tym razem z wnętrza samochodu, które rozbiło się w nocy z 14 na 15 lipca. Młodzi mężczyźni nagrywali swoje nocne rajdy ulicami Krakowa. Nagranie z wnętrza samochodu udostępniło TVP Info. Na nagraniu słychać głos mężczyzny, który mówi:

"Dobra, już k***a, starczy". W tle słychać śmiechy innych ludzi. Nie wiadomo, czy nagranie to pochodzi dokładnie z nocy której zginęli mężczyźni.

Przypominamy. Renault Megane pędził Aleją Krasińskiego w kierunku Mostu Dębnickiego. Nagle kierujący samochodem stracił panowanie nad pojazdem, przejechał skrzyżowanie, uderzył w latarnie i słup sygnalizacji świetlnej po czym dachował zjeżdżając na bulwar Czerwiński, gdzie uderzył w betonowy murek.

