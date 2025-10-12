Dramat na lotnisku w Krakowie! Ewakuacja samolotu Ryanair. Co się stało?

Piotr Lis
Piotr Lis
2025-10-12 12:14

Na lotnisku Kraków Airport doszło do niepokojącego incydentu. Pasażerowie samolotu linii Ryanair, przygotowującego się do startu, zostali ewakuowani z powodu dymu, który pojawił się w kabinie maszyny. Na szczęście, dzięki szybkiej reakcji załogi i służb lotniskowych, nikomu nic się nie stało. Co dokładnie wydarzyło się w podkrakowskich Balicach?

Ryanair

i

Autor: Ryanair, materiały prasowe

Dym w kabinie samolotu Ryanair. Pasażerowie ewakuowani w Krakowie

Do zdarzenia doszło w niedzielę (12 października) na lotnisku Kraków Airport w podkrakowskich Balicach. Obsługa samolotu linii Ryanair, który miał wystartować do Bristolu, zauważyła dym w kabinie. Jak podaje TVN24, natychmiast podjęto decyzję o ewakuacji pasażerów.

Ze wstępnych informacji jakie posiadam, wynika, że obsługa samolotu zauważyła dym w jego kabinie − powiedziała Monika Chylaszek, rzeczniczka prasowa Międzynarodowego Portu Lotniczego im. Jana Pawła II Kraków-Balice, cytowana przez TVN24.

Pasażerowie bezpiecznie opuścili pokład i zostali przetransportowani z powrotem do terminalu. Na miejscu natychmiast pojawiły się służby, które rozpoczęły sprawdzanie maszyny. Przyczyny pojawienia się dymu w kabinie na razie nie są znane.

Utrudnienia na lotnisku w Balicach

Jak informuje stacja, incydent nie spowodował większych zakłóceń w ruchu lotniczym. Samolot, z którego ewakuowano pasażerów, zatrzymał się na płycie lotniska, nie blokując innych operacji.

W tej chwili przyczyny zdarzenia nie są jeszcze znane. Pasażerowie zostali przetransportowani z powrotem do terminalu, a maszyna jest sprawdzana przez służby − dodała Monika Chylaszek.

Jednak lot do Bristolu został mocno opóźniony. Pasażerowie, którzy zostali ewakuowani z samolotu, odlecieli z lotniska z opóźnieniem 3 godzin i 10 minut.

– Lot Ryanair FR5519 z Krakowa do Bristolu został dziś rano (niedz. 12 października) opóźniony z powodu pojawienia się dymu w tylnej części kuchni pokładowej. W trosce o bezpieczeństwo pasażerowie zostali ewakuowani na drogę kołowania i przewiezieni z powrotem do terminala. Samolot zastępczy został skierowany do Krakowa, aby zabrać pasażerów do Bristolu z opóźnieniem około 3 godzin i 10 minut, za co szczerze przepraszamy – przekazała nam Alicja Wójcik-Gołębiowska, Head of Communications CEE z Ryanair.

Super Express Google News
Katastrofa samolotu w Radomiu
Sonda
Lubisz latać samolotem?
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

KRAKÓW AIRPORT