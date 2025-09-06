Dramat w Chrzanowie. Autobus potrącił 5-letnie dziecko!

Anna Kisiel
Anna Kisiel
2025-09-06 16:42

W sobotnie popołudnie (6 września) w Chrzanowie na ul. Oświęcimskiej doszło do dramatycznego wypadku. Autobus potrącił około 5-letnie dziecko, które znalazło się pod pojazdem. Dzięki szybkiej akcji strażaków i ratowników udało się przywrócić funkcje życiowe. Poszkodowane zostało przetransportowane śmigłowcem LPR do szpitala w Krakowie-Prokocimiu.

  • W Chrzanowie na ul. Oświęcimskiej autobus komunikacji miejskiej potrącił około 5-letnie dziecko, które znalazło się pod pojazdem.
  • Służby ratunkowe, w tym straż pożarna i LPR, podjęły akcję ratunkową, wydobyły dziecko spod autobusu i przywróciły mu funkcje życiowe.
  • Dziecko w bardzo poważnym stanie zostało przetransportowane śmigłowcem do szpitala w Krakowie-Prokocimiu.
  • Policja pod nadzorem prokuratora prowadzi czynności wyjaśniające przyczyny i przebieg wypadku, a ulica Oświęcimska była zablokowana.

Tuż przed godziną 15:00 mieszkańcy Chrzanowa stali się świadkami dramatycznych wydarzeń na jednej z głównych ulic miasta – ul. Oświęcimskiej. Jak poinformował mł. kpt. Hubert Ciepły, autobus komunikacji miejskiej potrącił dziecko w wieku około 5 lat. Siła uderzenia była tak duża, że maluch znalazł się pod pojazdem.

Na miejsce natychmiast zadysponowano służby ratunkowe. W akcji uczestniczyły trzy zastępy straży pożarnej, naziemny zespół ratownictwa medycznego, policja oraz śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Strażacy wydobyli dziecko spod autobusu i rozpoczęli resuscytację krążeniowo-oddechową. RKO przyniosło efekt – udało się przywrócić funkcje życiowe poszkodowanego.

Dziecko zostało następnie przekazane załodze medycznej LPR i drogą powietrzną przetransportowane do Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie-Prokocimiu. Jego stan określany jest jako poważny.

Policja pod nadzorem prokuratora prowadzi na miejscu czynności wyjaśniające. Funkcjonariusze zabezpieczyli teren zdarzenia i ustalają szczegółowy przebieg wypadku. – Policja na miejscu zdarzenia prowadzi działania wyjaśniające wypadek – przekazał mł. kpt. Hubert Ciepły.

