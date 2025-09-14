Dramatyczny finał lotu z Turcji. Maszyna Enter Air wypadła z pasa w Krakowie

Samolot Enter Air lecący z Antalyi wypadł z pasa podczas lądowania na lotnisku Kraków Airport.

Na pokładzie znajdowało się około 190 pasażerów – wszyscy zostali ewakuowani, nikt nie ucierpiał.

Rzeczniczka lotniska podkreśliła, że nie ma osób poszkodowanych, a przyczyny incydentu zbada Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych.

Kraków Airport wstrzymał odloty i lądowania do godziny 18, rejsy przekierowano do innych portów.

Enter Air to największa prywatna linia czarterowa w Polsce, posiadająca flotę 33 Boeingów.

Kraków Airport jest drugim największym lotniskiem w kraju – w 2023 roku obsłużyło ponad 11 mln pasażerów.

Według danych przedstawicieli lotniska, na pokładzie polskiej linii czarterowej Enter Air znajdowało się ok. 190 osób. Wszyscy pasażerowie zostali ewakuowani i przewiezieni do terminala lotniskowego. Port przekazał, że nie ma osób poszkodowanych. - Ze wstępnych informacji, które mamy, nikomu nic poważnego się nie stało - podkreśliła rzeczniczka prasowa Kraków Airport Monika Chylaszek.

Według przedstawicieli lotniska, na razie nie są znane przyczyny incydentu. – To będzie przedmiotem dokładnego badania – zaznaczyła Monika Chylaszek. Zdarzenie będzie wyjaśniać Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych.

Lotnisko do godz. 18 wstrzymało odloty i lądowania. Jak przekazał na portalu X rzecznik PLL LOT Krzysztof Moczulski, w związku z incydentem lot z Warszawy do Krakowa (LO3905) zawrócił do Warszawy, a lot z Palermo (LO6644) został przekierowany do Katowic. Odwołane zostały loty LO3905 i LO3906 (Warszawa – Kraków i powrotny), a część innych lotów jest opóźniona.

Enter Air jest największą prywatną linią lotniczą działającą w Polsce. Grupa realizuje połączenia dla polskich i zagranicznych biur podróży, latając w ponad 30 krajach. Przewoźnik posiada siedem stałych baz operacyjnych oraz kilka baz sezonowych. Flota Enter Air składa się z 24 samolotów Boeing 737-800 i 9 Boeingów 737 MAX 8. Enter Air jest także współwłaścicielem szwajcarskiej linii Chair Airlines, która posiada flotę czterech samolotów i ma 51 proc. udziałów spółki Fly4 Airlines Green, świadczącej usługi najmu samolotów z załogami na rzecz przewoźników lotniczych.

Kraków Airport jest drugim lotniskiem w Polsce pod względem liczby obsługiwanych pasażerów i największym portem regionalnym. W zeszłym roku skorzystało z niego blisko 11,1 mln osób, a w tym roku prognozuje osiągnięcie poziomu 13 mln pasażerów. W sierpniu br. po raz pierwszy port przekroczył próg 1,3 mln obsługujących osób w ciągu miesiąca, ustanawiając nowy rekord. Poprzedni - na poziomie 1,279 mln pasażerów - padł w lipcu.