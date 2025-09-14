Dramat na lotnisku w Balicach! Samolot wypadł z pasa podczas lądowania

Do zdarzenia doszło w niedzielę (14 września) w godzinach popołudniowych. Samolot linii Enter Air podczas lądowania wypadł z pasa i zatrzymał się na pasie zieleni. Na szczęście, wszyscy pasażerowie zostali bezpiecznie ewakuowani i nikomu nic poważnego się nie stało.

Akcja służb na lotnisku w Balicach. Pasażerowie bezpieczni

– Z informacji, które do tej pory wiemy, samolot linii Enter Air zjechał z pasa startowego przy lądowaniu. Trwa ewakuacja pasażerów. Nikomu nic poważnego się nie stało – powiedziała w rozmowie z "Super Expressem" rzeczniczka lotniska, Monika Chylaszek.

Na miejscu natychmiast pojawiły się służby ratunkowe, które zabezpieczyły teren i rozpoczęły działania mające na celu usunięcie samolotu z pasa zieleni. Ze względu na prowadzoną akcję, lotnisko zostało zamknięte, a wszystkie loty zostały wstrzymane do odwołania, co również potwierdziła nam rzeczniczka.

– Konsekwencja tego zdarzenia jest taka, że na ten moment wstrzymane są wszystkie operacje lotnicze – powiedziała.

Utrudnienia dla pasażerów i zamknięta przestrzeń powietrzna

Zamknięcie przestrzeni powietrznej nad Krakowem oznacza poważne utrudnienia dla pasażerów. Wiele lotów zostało odwołanych lub opóźnionych, co powoduje chaos i niezadowolenie wśród podróżujących. Pasażerowie powinni na bieżąco sprawdzać status swoich lotów i kontaktować się z liniami lotniczymi w celu uzyskania aktualnych informacji.

Przyczyny zdarzenia na razie nie są znane. Specjalna komisja będzie badać okoliczności wypadku, aby ustalić, co doprowadziło do tego, że samolot wypadł z pasa podczas lądowania. Eksperci będą analizować m.in. warunki atmosferyczne, stan techniczny maszyny oraz ewentualne błędy załogi.

