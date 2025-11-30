W Krakowie odnotowano alarmujący wzrost zachorowań na krztusiec. W 2024 roku jest to ponad 3800% więcej przypadków niż w roku 2023.

W odpowiedzi miasto, we współpracy z władzami województwa, uruchamia program bezpłatnych szczepień ochronnych dla dorosłych mieszkańców.

Ze szczepień mogą skorzystać m.in. dorośli, którzy nie byli szczepieni w ciągu ostatnich 10 lat, oraz 19-latkowie bez dawki przypominającej.

Krztusiec w Krakowie. Kto może skorzystać z bezpłatnych szczepień ochronnych?

Jak poinformował prezydent Krakowa Aleksander Miszalski, program bezpłatnych szczepień jest skierowany do konkretnej grupy mieszkańców. Celem jest dotarcie do osób, które mogły utracić odporność nabytą w dzieciństwie i dziś są narażone na zakażenie oraz dalsze rozprzestrzenianie choroby. Z darmowego szczepienia będą mogły skorzystać osoby dorosłe, które w ciągu ostatnich 10 lat nie były szczepione przeciwko krztuścowi. Program obejmuje również 19-latków, którzy z różnych przyczyn nie otrzymali dawki przypominającej przewidzianej w kalendarzu szczepień.

Co więcej, z oferty mogą skorzystać również te osoby, które nie posiadają udokumentowanej historii szczepień i jednocześnie nie podlegają refundacji w ramach publicznego systemu. Warto jednak podkreślić, że akcja nie jest przeznaczona dla osób, które już teraz mają prawo do bezpłatnych szczepień w ramach obowiązujących przepisów.

Jakie objawy występują przy zachorowaniu na krztusiec?

Krztusiec, nazywany również kokluszem, to ostra choroba zakaźna układu oddechowego, wywoływana przez pałeczkę krztuśca. Przenosi się drogą kropelkową i jest niezwykle zaraźliwa. Charakterystycznym objawem jest napadowy, duszący kaszel, który może utrzymywać się przez wiele tygodni, a nawet miesięcy. Chociaż u dorosłych przebieg choroby bywa łagodniejszy, to właśnie oni, często nieświadomi zakażenia, stanowią największe zagrożenie dla osób z grup ryzyka.

Najcięższe powikłania, w tym zapalenie płuc, drgawki, uszkodzenie mózgu, a nawet śmierć, występują u nieuodpornionych niemowląt poniżej 6. miesiąca życia. Zagrożone są także osoby starsze oraz pacjenci z osłabioną odpornością.