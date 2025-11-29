Kardynał Grzegorz Ryś został mianowany nowym arcybiskupem metropolitą krakowskim.

Jego uroczysty ingres do katedry na Wawelu odbędzie się 20 grudnia.

Dotychczasowy metropolita, abp Marek Jędraszewski, w liście pożegnalnym poprosił wiernych o wybaczenie.

Arcybiskup Jędraszewski żegna się po 9 latach. „Proszę o wybaczenie, jeżeli kogoś zawiodłem”

W liście na rozpoczęcie Adwentu abp Marek Jędraszewski oficjalnie poinformował o końcu swojej misji w Krakowie. Hierarcha skierował do wiernych bardzo osobiste słowa podziękowania za lata wspólnej drogi. - W związku z tym pragnę serdecznie podziękować wszystkim – księżom biskupom, braciom kapłanom, siostrom zakonnym, osobom życia konsekrowanego, wiernym świeckim – którzy wspierali mnie w dziele prowadzenia Kościoła Krakowskiego ku jego ostatecznym przeznaczeniom – napisał.

Największe poruszenie wywołał jednak fragment, w którym arcybiskup prosi o darowanie win. - Równocześnie proszę o wybaczenie, jeżeli kogoś zawiodłem lub sprawiłem przykrość – czytamy w liście. Jak podkreślił, w swojej posłudze, którą powierzył mu papież Franciszek podczas osobistej rozmowy 28 listopada 2016 roku, zawsze starał się kierować dobrem Kościoła.

Kardynał Grzegorz Ryś nowym arcybiskupem krakowskim. Znamy datę uroczystego ingresu

Uroczyste objęcie urzędu, czyli ingres nowego metropolity kard. Grzegorza Rysia do katedry na Wawelu, odbędzie się w sobotę, 20 grudnia. Ustępujący arcybiskup zwrócił się z gorącą prośbą o modlitwę za swojego następcę. - Na koniec zwracam się do Was wszystkich, Drodzy Siostry i Bracia, z gorącą prośbą o modlitwę za nowego Biskupa Krakowskiego, aby dzięki obfitym Bożym łaskom i Waszemu duchowemu wsparciu godnie podejmował dziedzictwo Świętych Pasterzy naszego Kościoła: św. Stanisława, bł. Wincentego Kadłubka i św. Karola Wojtyły/Jana Pawła II – zaapelował w liście abp Jędraszewski.

