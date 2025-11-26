Papież mianował kard. Grzegorza Rysia, dotychczasowego metropolitę łódzkiego, nowym metropolitą krakowskim.

Do czasu objęcia urzędu przez kard. Rysia, administratorem apostolskim w Krakowie będzie abp Marek Jędraszewski.

Abp Jędraszewski zapowiedział, że po dziewięciu latach posługi planuje pozostać w Krakowie i służyć lokalnemu Kościołowi.

Kardynał Grzegorz Ryś nowym metropolitą krakowskim. Co dalej z arcybiskupem Jędraszewskim?

Wiadomość o zmianie na jednym z najważniejszych stanowisk w polskim Kościele została podana do publicznej wiadomości w środowe (26 listopada) południe. Nuncjatura Apostolska w Polsce poinformowała o decyzji papieża Leona XIV, który mianował kardynała Grzegorza Rysia nowym metropolitą krakowskim. Do czasu kanonicznego objęcia urzędu przez swojego następcę, arcybiskup Jędraszewski będzie pełnił funkcję administratora apostolskiego archidiecezji krakowskiej.

Poproszony przez dziennikarzy o podsumowanie swojej dziewięcioletniej posługi w Krakowie, hierarcha podszedł do tematu z pokorą i dystansem. Stwierdził, że ocenę tego okresu utrudnia brak odpowiedniej perspektywy czasowej.

– Zawsze można zrobić coś lepiej, z większym zaangażowaniem i oddaniem, lepiej trafić z pewnymi przesłaniami. Ale zarówno państwo, jak i ja, potrzebujemy na pewno jakiegoś dystansu, by na tę przeszłość dziewięciu lat spojrzeć bardziej obiektywnie – powiedział abp Jędraszewski.

Najwięcej emocji wzbudziła jednak kwestia jego dalszych losów. Arcybiskup, zapytany o swoje plany, nie pozostawił żadnych wątpliwości. Wbrew spekulacjom o możliwej przeprowadzce, złożył jasną deklarację pozostania w Krakowie.

– Dlaczego miałbym Kraków opuścić? Teraz ja się tutaj czuję dobrze. Zostanę, służąc, na ile się da, na ile Pan Bóg pozwoli temu Kościołowi – podkreślił ustępujący metropolita. Zaznaczył jednocześnie, że jako administrator apostolski nie będzie podejmował już żadnych kluczowych decyzji, na przykład personalnych.

Abp Jędraszewski o stanie Kościoła krakowskiego. Wskazał na jeden palący problem

Arcybiskup Jędraszewski odniósł się także do kondycji Kościoła w archidiecezji, którą kierował od 2016 roku. W jego ocenie, pod względem frekwencji wiernych na mszach, Kraków znajduje się w ścisłej krajowej czołówce.

– Należy do samej czołówki, jeśli chodzi o liczbę communicantes, a jeszcze bardziej dominicantes, czyli tych, co uczęszczają regularnie na mszę świętą niedzielną i uczestniczą w pełni w eucharystii – wyjaśnił hierarcha.

Jednocześnie wskazał na problem, który spędza sen z powiek duszpasterzom w całej Polsce. Największym wyzwaniem, zdaniem arcybiskupa, jest obecnie dramatycznie malejąca liczba powołań kapłańskich i zakonnych. To zjawisko, które w najbliższych latach może znacząco wpłynąć na funkcjonowanie parafii i całej struktury kościelnej nie tylko w Małopolsce, ale i w całym kraju. Ingres kardynała Grzegorza Rysia do katedry na Wawelu, czyli uroczyste objęcie przez niego urzędu, odbędzie się w terminie, który zostanie wkrótce ogłoszony.

Arcybiskup Jędraszewski przechodzi na emeryturę. Tak wygląda jego rezydencja

