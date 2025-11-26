- Kardynał Grzegorz Ryś, dotychczasowy metropolita łódzki, został mianowany nowym metropolitą krakowskim. Zastąpił na tym stanowisku arcybiskupa Marka Jędraszewskiego, który osiągnął wiek emerytalny.
- Data ingresu nominata nie jest jeszcze znana.
- Do zmiany na szczytach krakowskiego Kościoła odniósł się prezydent Krakowa Aleksander Miszalski.
Kard. Ryś nowym biskupem krakowskim. Miszalski skomentował nominację papieża
Informację o papieskiej decyzji przekazała w południe Nuncjatura Apostolska w Polsce. Kardynał Grzegorz Ryś, ceniony hierarcha i historyk Kościoła, przejmie stery w archidiecezji krakowskiej po arcybiskupie Marku Jędraszewskim, który w lipcu zeszłego roku skończył 75 lat i zgodnie z prawem kanonicznym osiągnął wiek emerytalny. Ustępujący metropolita był postacią niezwykle wyrazistą, ale i polaryzującą. Jego rządy w Krakowie od samego początku budziły silne emocje, a jego bezkompromisowe i ostre wypowiedzi wielokrotnie stawały się zarzewiem ogólnopolskich debat.
Do decyzji papieża Leona XIV, wskazującej kard. Rysia na nowego biskupa krakowskiego, odniósł się prezydent Krakowa.
- Kardynał Grzegorz Ryś został mianowany nowym metropolitą krakowskim. Serdecznie gratuluję tej nominacji. To zmiana, na którą w Krakowie długo czekaliśmy. Liczę na dobrą współpracę dla dobra mieszkańców naszego miasta - napisał na Facebooku Aleksander Miszalski.
Kiedy kard. Ryś zacznie rządy w Krakowie?
Co ciekawe, nuncjatura informując o decyzji papieża Leona XIV nie wskazała daty ingresu kard. Grzegorza Rysia. Na razie nie znamy również terminu kanonicznego objęcia przez nominata rządów w archidiecezji.
Warto przypomnieć, że kard. Ryś jest od urodzenia związany z Krakowem. Ukończył tutejsze seminarium duchowne, był rektorem tej uczelni, a także pełni urząd krakowskiego biskupa pomocniczego. Następnie papież Franciszek przeniósł go do Łodzi, gdzie przez kilka lat kard. Ryś przewodził lokalnemu Kościołowi.