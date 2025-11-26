Kardynał Grzegorz Ryś, dotychczasowy metropolita łódzki, został mianowany nowym metropolitą krakowskim. Zastąpił na tym stanowisku arcybiskupa Marka Jędraszewskiego, który osiągnął wiek emerytalny.

Data ingresu nominata nie jest jeszcze znana.

Do zmiany na szczytach krakowskiego Kościoła odniósł się prezydent Krakowa Aleksander Miszalski.

Kard. Ryś nowym biskupem krakowskim. Miszalski skomentował nominację papieża

Informację o papieskiej decyzji przekazała w południe Nuncjatura Apostolska w Polsce. Kardynał Grzegorz Ryś, ceniony hierarcha i historyk Kościoła, przejmie stery w archidiecezji krakowskiej po arcybiskupie Marku Jędraszewskim, który w lipcu zeszłego roku skończył 75 lat i zgodnie z prawem kanonicznym osiągnął wiek emerytalny. Ustępujący metropolita był postacią niezwykle wyrazistą, ale i polaryzującą. Jego rządy w Krakowie od samego początku budziły silne emocje, a jego bezkompromisowe i ostre wypowiedzi wielokrotnie stawały się zarzewiem ogólnopolskich debat.

Do decyzji papieża Leona XIV, wskazującej kard. Rysia na nowego biskupa krakowskiego, odniósł się prezydent Krakowa.

- Kardynał Grzegorz Ryś został mianowany nowym metropolitą krakowskim. Serdecznie gratuluję tej nominacji. To zmiana, na którą w Krakowie długo czekaliśmy. Liczę na dobrą współpracę dla dobra mieszkańców naszego miasta - napisał na Facebooku Aleksander Miszalski.

Kiedy kard. Ryś zacznie rządy w Krakowie?

Co ciekawe, nuncjatura informując o decyzji papieża Leona XIV nie wskazała daty ingresu kard. Grzegorza Rysia. Na razie nie znamy również terminu kanonicznego objęcia przez nominata rządów w archidiecezji.

Warto przypomnieć, że kard. Ryś jest od urodzenia związany z Krakowem. Ukończył tutejsze seminarium duchowne, był rektorem tej uczelni, a także pełni urząd krakowskiego biskupa pomocniczego. Następnie papież Franciszek przeniósł go do Łodzi, gdzie przez kilka lat kard. Ryś przewodził lokalnemu Kościołowi.

