Stało się! Watykan podjął decyzję, na którą od dawna z napięciem czekało wielu wiernych i mieszkańców Krakowa. Nowym metropolitą krakowskim mianowany został kardynał Grzegorz Ryś, dotychczasowy arcybiskup metropolita łódzki. Do tego wyboru odniósł się prezydent Krakowa. - To zmiana, na którą w Krakowie długo czekaliśmy - napisał Aleksander Miszalski.

  • Kardynał Grzegorz Ryś, dotychczasowy metropolita łódzki, został mianowany nowym metropolitą krakowskim. Zastąpił na tym stanowisku arcybiskupa Marka Jędraszewskiego, który osiągnął wiek emerytalny.
  • Data ingresu nominata nie jest jeszcze znana.
  • Do zmiany na szczytach krakowskiego Kościoła odniósł się prezydent Krakowa Aleksander Miszalski.

Kard. Ryś nowym biskupem krakowskim. Miszalski skomentował nominację papieża

Informację o papieskiej decyzji przekazała w południe Nuncjatura Apostolska w Polsce. Kardynał Grzegorz Ryś, ceniony hierarcha i historyk Kościoła, przejmie stery w archidiecezji krakowskiej po arcybiskupie Marku Jędraszewskim, który w lipcu zeszłego roku skończył 75 lat i zgodnie z prawem kanonicznym osiągnął wiek emerytalny. Ustępujący metropolita był postacią niezwykle wyrazistą, ale i polaryzującą. Jego rządy w Krakowie od samego początku budziły silne emocje, a jego bezkompromisowe i ostre wypowiedzi wielokrotnie stawały się zarzewiem ogólnopolskich debat.

Do decyzji papieża Leona XIV, wskazującej kard. Rysia na nowego biskupa krakowskiego, odniósł się prezydent Krakowa.

- Kardynał Grzegorz Ryś został mianowany nowym metropolitą krakowskim. Serdecznie gratuluję tej nominacji. To zmiana, na którą w Krakowie długo czekaliśmy. Liczę na dobrą współpracę dla dobra mieszkańców naszego miasta - napisał na Facebooku Aleksander Miszalski.

Kiedy kard. Ryś zacznie rządy w Krakowie?

Co ciekawe, nuncjatura informując o decyzji papieża Leona XIV nie wskazała daty ingresu kard. Grzegorza Rysia. Na razie nie znamy również terminu kanonicznego objęcia przez nominata rządów w archidiecezji. 

Warto przypomnieć, że kard. Ryś jest od urodzenia związany z Krakowem. Ukończył tutejsze seminarium duchowne, był rektorem tej uczelni, a także pełni urząd krakowskiego biskupa pomocniczego. Następnie papież Franciszek przeniósł go do Łodzi, gdzie przez kilka lat kard. Ryś przewodził lokalnemu Kościołowi.

