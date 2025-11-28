Jeszcze przed Bożym Narodzeniem kardynał Grzegorz Ryś zostanie uroczyście wprowadzony na urząd arcybiskupa metropolity krakowskiego.

Uroczystość ingresu odbędzie się w sobotę, 20 grudnia, o godzinie 11.00 w katedrze na Wawelu.

Do czasu formalnego rozpoczęcia rządów przez kard. Rysia, administratorem archidiecezji krakowskiej jest abp Marek Jędraszewski.

Jest data ingresu kard. Grzegorza Rysia. Jeszcze przed świętami obejmie rządy w archidiecezji krakowskiej

Uroczysty ingres nowego arcybiskupa metropolity krakowskiego do katedry na Wawelu odbędzie się jeszcze przed świętami Bożego Narodzenia. Jak poinformowała kuria, ceremonia została zaplanowana na sobotę, 20 grudnia. Archidiecezja krakowska już teraz wystosowała oficjalne zaproszenie do wszystkich wiernych i duchowieństwa, aby wzięli liczny udział w tym niezwykłym wydarzeniu i wspólną modlitwą otoczyli posługę nowego pasterza. Uroczystości związane z objęciem jednej z najważniejszych stolic biskupich w kraju rozpoczną się o godzinie 11.00.

Ingres, czyli uroczysty, liturgiczny obrzęd objęcia władzy w diecezji przez nowego biskupa, będzie miał wyjątkowo podniosły charakter. To właśnie w trakcie tej ceremonii kardynał Grzegorz Ryś po raz pierwszy zasiądzie na katedrze – specjalnym krześle biskupim, symbolizującym jego nauczycielską i pasterską władzę nad powierzonym mu ludem.

Kim jest kardynał Grzegorz Ryś? Nowy metropolita krakowski to postać nietuzinkowa

Nowy metropolita krakowski jest znanym i cenionym historykiem Kościoła, autorem wielu publikacji oraz rekolekcjonistą. Słynie z otwartości na dialog, zaangażowania w ruchy ewangelizacyjne i doskonałego kontaktu z młodzieżą. Jego niedawne włączenie do Kolegium Kardynalskiego było postrzegane jako docenienie jego dynamicznego stylu duszpasterskiego. Jego posługa w Łodzi charakteryzowała się wieloma inicjatywami ekumenicznymi i międzyreligijnymi, a także troską o ubogich i wykluczonych.

