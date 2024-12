Horror dla kierowców w Zakopanem z powodu Sylwestra. Ważny apel władz miasta

Zmiany w poruszaniu się w centrum Zakopanego będą obowiązywały już od godz. 6.00 rano we wtorek, 31 grudnia. Wtedy z ruchu samochodowego zostanie wyłączona część ul. Kościuszki, na odcinku od skrzyżowania z ul. Sienkiewicza do skrzyżowania z Aleją 3 Maja. Część parkingów zlokalizowanych przy Alei 3 maja zostanie wyłączona z użytkowania z uwagi na zlokalizowanie w tym miejscu punktów służb zabezpieczających imprezę masową.

Dodatkowo, w razie potrzeby, policja może zdecydować o ewentualnym zamknięciu kolejnych ulic. Z ruchu mogą zostać wyłączone odcinki ulic: Alei 3 Maja od strony Ronda Solidarności i od ul. Kościuszki do ul. Krupówki oraz ul. Krupówki od Alei 3 Maja do skrzyżowania z ul. Zamoyskiego, ul. Witkiewicza i ul. Tetmajera. Z uwagi na dojazd do szpitala powiatowego, na ul. Kamieniec obowiązywać będzie całkowity zakaz zatrzymywania i postoju po obu stronach ulicy. Zmiana organizacji ruchu będzie obowiązywała do godz. 6.00 rano w środę, 1 stycznia 2025 r.

Władze Zakopanego zachęcają turystów do pozostawienia samochodów w miejscu zakwaterowania oraz do poruszania się po mieście pieszo lub komunikacją miejską.

Sylwestrowa scena jest zlokalizowana na Górnej Równi Krupowej. Urząd Miasta organizuje koncert dla 10 tysięcy widzów. Ma być to Sylwester folkowy, a na scenie zgrają m.in. Skaldowie, Brathanki, Trebunie-Tutki, Krywań, Future Folk i inne lokalne gwiazdy w tym zespoły ludowe.

Jak przypomina PAP, w ostatnich latach w Zakopanem odbywał się "Sylwester Marzeń" z TVP, który na Równi Krupowej gromadził 60 tys. widzów. Przeciwnicy imprezy podnosili, że głośna muzyka płoszy zwierzęta w Tatrzańskim Parku Narodowym oraz że jest promocją disco polo. Podczas "Sylwestra Marzeń" pod Giewontem występowali m.in. Jason Derulo, Black Eyed Peas, Dua Lipa, Oceana, Natalia Oreiro, Luis Fonsi, Ricchi e Poveri, Al Bano, Boney M., Dr Alban, Shaun Baker czy Modern Talking

Nieznana atrakcja turystyczna. Mofety można znaleźć tylko w jednym regionie Polski

W sylwestrową noc zwierzęta myślą tylko o tym, by przeżyć Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.