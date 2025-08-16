Dziesięć zawodów przyszłości według AI. Pierwsze miejsce daje do myślenia

Rynek pracy przechodzi rewolucję, gdzie kreatywność, analityczne myślenie i praca z technologiami zyskują na znaczeniu.

W ciągu 5 lat nawet 40% obecnych kompetencji może stać się nieaktualne, a pojawiają się nowe stanowiska w rozwijających się branżach.

Sztuczna inteligencja, automatyzacja, biotechnologia i energia odnawialna kształtują codzienność, tworząc zapotrzebowanie na pracowników łączących wiedzę z różnych dziedzin.

Dziesięć zawodów przyszłości. Oni będą rozchwytywani na rynku pracy

Rynek pracy przechodzi obecnie rewolucję, jakiej nie widzieliśmy od dekad. Jeszcze niedawno kluczowe były zawody wymagające siły fizycznej lub powtarzalnych czynności, dziś coraz większą rolę odgrywają kreatywność, zdolność analitycznego myślenia i umiejętność pracy z nowymi technologiami. Tempo zmian jest zawrotne – według raportów Światowego Forum Ekonomicznego, nawet 40 proc. obecnych kompetencji pracowników może stać się nieaktualnych w ciągu najbliższych pięciu lat. Jednocześnie pojawiają się setki tysięcy nowych stanowisk w branżach, które jeszcze dekadę temu istniały głównie w literaturze science fiction.

Sztuczna inteligencja, automatyzacja procesów, rozwój biotechnologii, medycyny spersonalizowanej czy energii odnawialnej to nie odległa przyszłość, lecz codzienność wielu firm i instytucji. W centrach badawczych, szpitalach, firmach technologicznych i zakładach produkcyjnych trwają intensywne prace nad rozwiązaniami, które mają poprawić komfort życia, zdrowie i bezpieczeństwo ludzi. To sprawia, że pracownicy potrafiący łączyć wiedzę z różnych dziedzin – technologii, nauk ścisłych, medycyny, psychologii – będą szczególnie poszukiwani.

Poprosiliśmy sztuczną inteligencję o wskazanie zawodów, które już są, a w przyszłości będą jeszcze mocniej pożądane przez pracodawców. Oto zestawienie TOP 10, zapraszamy do naszej galerii. Pierwsze miejsce w rankingu daje sporo do myślenia.

