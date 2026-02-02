Wyszła z domu i już nie wróciła. Co się stało z 15-letnią Oliwią?

Krakowscy policjanci prowadzą intensywne poszukiwania 15-letniej Oliwii Szopy. Jak przekazała policja, dziewczyna zaginęła w piątek, 30 stycznia. Około godziny 17:00 wyszła z miejsca zamieszkania na osiedlu Oświecenia w Krakowie i udała się w nieznanym kierunku. Od tamtej pory nie powróciła do domu i nie nawiązała żadnego kontaktu z rodziną.

Czytaj także: Mieszkańcy chcą odłączyć się od Małopolski. Nowe województwo ma mieć dwie stolice

Zaginięcie nastolatki zostało zgłoszone policji, która natychmiast rozpoczęła działania poszukiwawcze. Funkcjonariusze sprawdzają możliwe miejsca, w których mogła przebywać dziewczyna, analizują monitoring oraz docierają do osób, które mogły widzieć Oliwię w dniu jej zaginięcia. Każda, nawet z pozoru błaha informacja, może mieć kluczowe znaczenie.

Policja opublikowała rysopis zaginionej, licząc na pomoc mieszkańców Krakowa i okolic. Oliwia Szopa ma około 158 centymetrów wzrostu, jest szczupłej budowy ciała. Ma długie, ciemne włosy oraz niebieskie oczy. W dniu zaginięcia ubrana była w czarną kurtkę, spodnie jeansowe oraz czarne sportowe buty.

Funkcjonariusze apelują do wszystkich osób, które mogły widzieć Oliwię po 30 stycznia lub posiadają jakiekolwiek informacje na temat jej miejsca pobytu, o pilny kontakt z Komisariatem Policji VII w Krakowie pod numerem telefonu 47 83 52 911. Informacje można przekazywać także pod numer alarmowy 112.

Policja przypomina, że każdy sygnał jest sprawdzany, a przekazane informacje mogą pomóc w szybkim i bezpiecznym odnalezieniu zaginionej dziewczyny. W takich sprawach czas ma ogromne znaczenie, dlatego mundurowi liczą na czujność i zaangażowanie mieszkańców.

Przypominamy, że trwają także poszukiwania 14-letniego Szymona Bogacza, który zaginął w niedzielę, 1 lutego. Chłopiec około godziny 17:00 oddalił się z miejsca zamieszkania w miejscowości Wielkie Drogi i do tej pory nie nawiązał kontaktu z bliskimi. Małopolska policja opublikowała komunikat ze zdjęciem i rysopisem nastolatka, zwracając się z pilnym apelem o pomoc do wszystkich osób, które mogą mieć jakiekolwiek informacje na temat miejsca jego pobytu.

Więcej informacji na temat zaginięcia Szymona podajemy TUTAJ.