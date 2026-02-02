Zaginął 14-letni Szymon spod Krakowa. Policja opublikowała rysopis

14-letni Szymon Bogacz zaginął 1 lutego około godziny 17:00. Chłopiec oddalił się z miejscowości Wielkie Drogi.

Zaginął 14-letni Szymon Bogacz z gminy Skawina

Jak informuje małopolska policja, do zaginięcia doszło w niedzielę, 1 lutego, w godzinach popołudniowych. To właśnie wtedy, około godziny 17:00, Szymon Bogacz opuścił swoje miejsce zamieszkania w miejscowości Wielkie Drogi w powiecie krakowskim. Z udostępnionego przez służby komunikatu znamy rysopis zaginionego.

Szymon ma 14 lat, jest wysoki i szczupłej budowy ciała, ma ciemne włosy. W chwili zaginięcia ubrany był w kurtkę, czarną bluzę oraz ciemne spodnie dresowe. To właśnie w tym stroju był widziany po raz ostatni. Od tamtej pory jego telefon milczy, a zaniepokojona rodzina nie ma z nim żadnego kontaktu.

Policja apeluje o pomoc

Sprawą zaginięcia 14-letniego Szymona zajmują się funkcjonariusze z Komisariatu Policji w Skawinie. To oni koordynują działania poszukiwawcze i zwracają się z pilnym apelem do społeczeństwa. - Wszelkie informacje o zaginionym prosimy kierować do Komisariatu Policji w Skawinie – czytamy w oficjalnym komunikacie. Każdy, kto widział zaginionego nastolatka po godzinie 17:00 w czwartek lub posiada jakiekolwiek informacje mogące przyczynić się do ustalenia miejsca jego pobytu, jest proszony o niezwłoczny kontakt.

Wszelkie sygnały w tej sprawie można przekazywać bezpośrednio do Komisariatu Policji w Skawinie pod numerem telefonu 47 83 22 111. Można również dzwonić na ogólnopolski numer alarmowy 112. W tego typu sprawach liczy się każda minuta, a każdy, nawet pozornie błahy sygnał, może okazać się kluczowy dla szczęśliwego finału poszukiwań.