Protest na zakopiance. Mieszkańcy zablokują drogę, szykuje się paraliż

2026-01-30 13:03

W najbliższą niedzielę, 1 lutego 2026 roku, w godzinach popołudniowych kluczowy odcinek drogi krajowej nr 7 zostanie zablokowany przez protestujących. Mieszkańcy gminy Mogilany zapowiedzieli zgromadzenie publiczne, które w praktyce sparaliżuje ruch w miejscowości Gaj. Organizatorzy spodziewają się udziału nawet 500 osób.

  • W niedzielę, 1 lutego 2026 r., w godzinach 13:00-15:00 w miejscowości Gaj (gmina Mogilany) odbędzie się protest mieszkańców.
  • Uczestnicy będą przechodzić przez przejście dla pieszych na drodze krajowej nr 7 (ul. Myślenicka), na skrzyżowaniu z ulicami Wąwozową i Klimkówką.
  • W związku z protestem na zakopiance wystąpią znaczne utrudnienia w ruchu. Dla kierowców wyznaczono objazdy.

Protest na zakopiance. Mieszkańcy zablokują drogę

Protest ma potrwać dwie godziny, od 13:00 do 15:00, czyli w porze wzmożonego niedzielnego ruchu. Policja już teraz apeluje do kierowców o zachowanie szczególnej ostrożności i, w miarę możliwości, omijanie tego odcinka. Uczestnicy zgromadzenia zamierzają cyklicznie przechodzić przez przejście dla pieszych zlokalizowane na skrzyżowaniu ulicy Myślenickiej (DK7) z ulicami Wąwozową oraz Klimkówką w miejscowości Gaj.

Taka forma protestu, polegająca na nieustannym ruchu pieszych po „zebrze”, jest jedną z najskuteczniejszych metod blokowania drogi. W praktyce oznacza to całkowite zatrzymanie ruchu pojazdów zarówno w kierunku Krakowa, jak i Zakopanego. Biorąc pod uwagę, że organizator przewiduje udział około 500 osób, można być pewnym, że przejazd przez Gaj w godzinach 13:00-15:00 będzie niemożliwy.

Protest na Zakopiance. Jak ominąć utrudnienia i gdzie policja wyznaczyła objazdy?

W związku z zapowiadaną blokadą drogi krajowej nr 7, służby przygotowały trasy objazdowe, które mają ułatwić kierowcom ominięcie zatoru. Jak wynika z komunikatu, wyznaczono dwie główne alternatywy, w zależności od kierunku jazdy. Kierowcy powinni zwrócić szczególną uwagę na nowe oznakowanie oraz na polecenia wydawane przez policjantów, którzy będą kierować ruchem w kluczowych punktach.

Trasy objazdowe wyznaczone przez policję:

  • dla jadących od strony Zakopanego: Należy zjechać z drogi krajowej nr 7 w Libertowie, na skrzyżowaniu z ulicą Świetlistą, skręcając w prawo w ulicę Góra Libertowska. Następnie trasa prowadzi ulicami Jana Pawła II i Pogórze. Do miejscowości Gaj należy wjechać ulicą Wzgórze, która doprowadzi z powrotem do ulicy Myślenickiej (DK7) już za miejscem protestu.
  • dla jadących od strony Krakowa: Z ulicy Myślenickiej (DK7) trzeba będzie skręcić w ulicę Wesołą, a następnie w ulicę Wzgórze, aby tą drogą ominąć zablokowane skrzyżowanie i wrócić na Zakopiankę.
