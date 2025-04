Ekspertka podpowiada przed maturą 2025. O tym wielu zapomina. Kluczowa kwestia

Spis treści

Matura 2025 będzie inna

Matura 2025 będzie się różniła od tych, z którymi uczniowie mierzyli się w ostatnich latach. Dyrektor CKE, dr hab. Robert Zakrzewski jest przekonany, że nie sprawi nastolatkom więcej problemów. Pytań na maturze ustnej z polskiego jest mniej, lektur obowiązkowych również. W dodatku uczniowie mogą wybrać język obcy nowożytny, którego nie uczyli się w szkole. To wszystko sprawia, że przygotowania powinny być nieco łatwiejsze. Nie zwalnia to jednak z powtórki materiału. Nauka jest ważna, ale psycholożka Anna Ritter z Bydgoszczy wiele miejsca poświęca... odpoczynkowi! Z ekspertką rozmawiał dziennikarz bydgoskiego oddziału Radia ESKA.

Psycholożka mówi o maturze: "Mózg potrzebuje wypoczynku"

Ekspertka z Bydgoszczy wskazuje, że nasz mózg - podobnie jak ciało - potrzebuje dobrego odżywienia, dobrego dotlenienia i dobrego wypoczynku. - Zachęcamy do tego, aby wieczorem wyłączyć telefony komórkowe, a załączyć tryb spokojnego, fajnego wypoczynku, relaksacji, snu. Można posłuchać fajnej muzyki - proponuje Anna Bitter.

Specjaliści mają sposoby na to, by poradzić sobie z maturalnym stresem. Co zrobić przed wejściem do sali egzaminacyjnej? Może się sprawdzić technika oddechowa.

Wdech nosem na cztery, wstrzymajmy oddech, 3-4, wydech ustami, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Powtórzcie to z trzy-cztery razy i spokojnie przejdźcie do naturalnego oddechu - radzi psycholożka z Bydgoszczy w rozmowie z Radiem ESKA.

Ekspertka podkreśla przy tym, że ważne jest również dobre planowanie - warto przygotować wcześniej dokumenty, coś do picia i lekki posiłek. Pierwszy egzamin maturalny 5 maja. Maraton rozpocznie się od języka polskiego na poziomie podstawowym. Harmonogram, arkusze z poprzednich lat, porady ekspertów i komunikaty CKE znajdziecie w krakowskim oddziale "Super Expressu".

Nasze relacje maturalne wystartują 5 maja. Przejdziemy wspólnie przez egzaminy na poziomie podstawowym i najpopularniejsze matury z poziomu rozszerzonego. Eksperci rozwiążą dla nas zadania, a my będziemy zbierać komentarze i obserwacje maturzystów. Powodzenia!