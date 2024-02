Eksplozja gazu na Gubałówce. Poparzony mężczyzna trafił do szpitala

Do wybuchu gazu na Gubałówce doszło we wtorek, 13 lutego około godz. 10.30. Eksplodował służący do ogrzewania gaz propan butan, nagromadzony w drewnianym budynku wypożyczalni sprzętu narciarskiego. Siła eksplozja była tak duża, że niemal całkowicie zniszczyła budynek, a co gorsza spowodowała poważne obrażenia u jednej osoby. Poszkodowany mężczyzna z licznymi poparzeniami trafił do szpitala. Wcześniej przypadkowy przechodzień pomógł mu wydostać się spod drewnianych elementów zawalonego budynku. Policja nie ma informacji o innych osobach poszkodowanych w zdarzeniu.

Po zakończeniu działań ratowniczych do swoich czynności przystąpił policyjny technik kryminalistyki oraz śledczy. Przyczyna wybuchu nie jest jeszcze znana. W ustaleniu okoliczności zdarzenia mają pomóc nagrania z monitoringu zabezpieczone przez policję oraz przesłuchanie poszkodowanego mężczyzny, będącego mieszkańcem powiatu tatrzańskiego. Poniżej zdjęcia z miejsca zdarzenia.

