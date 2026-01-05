Ferie zimowe 2026 przesunięte. Nowe terminy w komunikacie MEN

Komunikat MEN: ferie zimowe w 2026 roku przesunięte

Zmiany w kalendarzu roku szkolnego 2025/2026 to największa korekta systemu ferii od wielu lat. Zamiast czterech, wprowadzono zaledwie trzy tury ferii, co budzi dyskusje wśród rodziców, uczniów i przedstawicieli branży turystycznej.

Czytaj też: Dodatkowy dzień wolny jeszcze w tym roku w całej Polsce. Decyzja już zapadła

Koniec z chaosem? MEN zmienia zasady ferii zimowych

Nowe rozwiązanie jest odpowiedzią na długotrwałe postulaty dotyczące utrudnień w planowaniu zimowych wyjazdów. Poprzedni podział na cztery grupy często powodował, że rodziny z sąsiednich województw miały ferie w różnych terminach, co komplikowało wspólne plany i obciążało infrastrukturę turystyczną. MEN, oprócz zmniejszenia liczby tur, zmieniło także skład poszczególnych grup, aby regiony, które wcześniej wypoczywały w różnych okresach, miały ferie jednocześnie. Ma to na celu ułatwienie organizacji wypoczynku i zmniejszenie zatłoczenia w popularnych kurortach.

System pozostaje rotacyjny, co oznacza, że w kolejnych latach województwa będą zmieniać kolejność, aby zachować równowagę między regionami. Długość ferii zimowych pozostaje taka sama – łącznie sześć tygodni.

Terminy ferii zimowych - rok szkolny 2025/2026

Nowy rok szkolny przyniesie trzy tury zimowego wypoczynku, które będą trwały od 19 stycznia do 1 marca 2026 roku.

Szczegółowy harmonogram ferii 2026 znajdziecie w galerii poniżej:

Kiedy ferie 2026? Daty przesuwają się w wielu regionach

W porównaniu z poprzednimi latami, daty dla wielu województw uległy przesunięciu. Na przykład, uczniowie z województwa podlaskiego rozpoczną ferie 20 stycznia, podczas gdy wcześniej zaczynali 27 stycznia. Z kolei uczniowie z województwa małopolskiego, którzy w poprzednim roku rozpoczynali ferie 20 stycznia, w tym roku zaczną je dopiero 2 lutego. Oznacza to, że część uczniów rozpocznie ferie wcześniej, a inni później.

Czytaj też: Przerwa świąteczna w tym roku dłuższa niż wcześniej. Jest komunikat MEN

Zmiany dotyczą zarówno początku, jak i końca zimowej przerwy w poszczególnych regionach. W praktyce oznacza to, że część uczniów rozpocznie ferie nieco wcześniej niż rok wcześniej, inni natomiast - później. Warto dokładnie sprawdzić harmonogram, aby uniknąć niespodzianek i pamiętać o rezerwacji noclegi z wyprzedzeniem, szczególnie w popularnych górskich kurortach, gdyż mniejsza liczba tur może zwiększyć obłożenie.

Ważne daty w roku szkolnym 2025/2026, o których musisz pamiętać

Oprócz ferii zimowych, Ministerstwo Edukacji Narodowej podało również inne kluczowe daty:

wiosenna przerwa świąteczna (Wielkanoc): 2-7 kwietnia 2026 roku,

2-7 kwietnia 2026 roku, zakończenie zajęć dla maturzystów: 24 kwietnia 2026 roku,

24 kwietnia 2026 roku, zakończenie zajęć w szkołach: 26 czerwca 2026 roku,

26 czerwca 2026 roku, wakacje letnie: 27 czerwca - 31 sierpnia 2026 roku.

Warto również pamiętać, że 1 stycznia 2026 roku jest dniem ustawowo wolnym, a 6 stycznia przypada Święto Trzech Króli. W wielu szkołach 2 i 5 stycznia 2026 roku mogą być dodatkowymi dniami wolnymi. Zimowa przerwa świąteczna w roku szkolnym 2026/2027 może natomiast potrwać nawet od 21 grudnia 2026 do 3 stycznia 2027.

Kontrowersje wokół zmian w terminach ferii

Mimo zapewnień MEN o lepszej organizacji, decyzja o zmniejszeniu liczby tur wywołała obawy wśród rodziców. Spodziewają się oni wzrostu cen noclegów i atrakcji w popularnych kurortach ze względu na większe zainteresowanie w tych samych terminach. Resort edukacji argumentuje, że zmiany mają na celu bardziej równomierne rozłożenie ruchu turystycznego i lepsze wykorzystanie bazy wypoczynkowej, ograniczając nadmierne natężenie ruchu w weekendy.

Ferie zimowe na lodowisku Torbyd w Bydgoszczy Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Podcast Architektoniczny Piotr Wereski: Przyszłość jest lekka, szybka i zrównoważona