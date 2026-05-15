Geografia matura 2026. Co w arkuszach CKE? Pewniaki i przykładowe zadania [15.05.2026]

Matura 2026 z geografii: Arkusze CKE i odpowiedzi

Gdy tylko Centralna Komisja Egzaminacyjna opublikuje oficjalne arkusze maturalne z geografii, znajdziesz je bezpośrednio w tym artykule. Oprócz tego nasi eksperci przygotują propozycje odpowiedzi do wszystkich zadań, aby pomóc Ci oszacować Twój wynik jeszcze przed otrzymaniem oficjalnych świadectw. Odświeżaj stronę w dniu egzaminu, by być na bieżąco ze wszystkimi materiałami!

Matura rozszerzona geografia. Jak wygląda egzamin w 2026 roku?

Egzamin z geografii jest sprawdzianem, który weryfikuje nie tylko suchą wiedzę, ale przede wszystkim umiejętność analitycznego myślenia i pracy z różnorodnymi materiałami źródłowymi. Formuła egzaminu jest od lat dość powtarzalna, co pozwala dobrze zaplanować strategię nauki. Pamiętaj o najważniejszych faktach organizacyjnych.

Na rozwiązanie całego arkusza masz dokładnie 180 minut. Punktacja: Za bezbłędne rozwiązanie wszystkich zadań można uzyskać maksymalnie 60 punktów.

Na salę egzaminacyjną musisz zabrać długopis z czarnym tuszem. Zgodnie z wytycznymi CKE, możesz mieć przy sobie również linijkę, lupę oraz kalkulator prosty. Materiały w arkuszu: Egzamin bazuje na pracy z załączoną barwną mapą topograficzną, a także licznymi wykresami, tabelami statystycznymi, profilami terenu i tekstami źródłowymi.

Co będzie na maturze z geografii? Kluczowe działy, które musisz powtórzyć

Zastanawiasz się, na czym najbardziej skupić się podczas ostatnich tygodni nauki? Wymagania egzaminacyjne dzielą się na kilka głównych bloków. Aby dobrze przygotować się do testu, należy płynnie łączyć wiedzę z zakresu geografii fizycznej oraz społeczno-gospodarczej. Oto absolutne minimum, które musisz powtórzyć.

Zrozumienie procesów kształtujących powierzchnię Ziemi (endogenicznych i egzogenicznych), ruchy Ziemi i ich następstwa (obliczanie czasu słonecznego i strefowego), a także analiza elementów pogody i klimatu (interpretacja klimatogramów). Geografia społeczno-gospodarcza: Analiza przemian demograficznych (piramidy wieku, fazy przejścia demograficznego), procesy urbanizacyjne na świecie, globalne rolnictwo oraz nowoczesne kierunki rozwoju przemysłu (np. high-tech).

To fundament egzaminu. Należy przećwiczyć obliczanie skali, odległości rzeczywistej, spadków terenu oraz rozpoznawanie form rzeźby terenu na podstawie poziomic. Relacje człowiek-środowisko: Należy znać globalne problemy ludzkości, skutki zmian klimatycznych oraz zasady zrównoważonego rozwoju gospodarczego.

Matura geografia 2026. Przykładowe zadania z rozwiązaniami

Rozwiązywanie zadań w formacie CKE to najlepszy trening przed właściwym egzaminem. W arkuszach pojawiają się zarówno zadania zamknięte (np. prawda/fałsz, wielokrotny wybór), jak i otwarte, wymagające formułowania związków przyczynowo-skutkowych. Poniżej prezentujemy przykłady typowych poleceń wraz z krótkim wyjaśnieniem, jak poprawnie do nich podejść.

Zadanie 1: Praca z klimatogramem

Polecenie: Na podstawie załączonego klimatogramu określ strefę klimatyczną oraz uzasadnij swój wybór, podając dwa argumenty z wykresu.

Odpowiedź: Klimat równikowy wybitnie wilgotny. Argumenty: bardzo wysoka średnia temperatura powietrza przez cały rok (ok. 25-27°C) z minimalną roczną amplitudą temperatur; wysokie sumy opadów atmosferycznych w każdym miesiącu (brak pory suchej).

Zadanie 2: Obliczenia na mapie topograficznej

Polecenie: Oblicz średni spadek rzeki X na odcinku między punktem A (wysokość 250 m n.p.m.) a punktem B (wysokość 200 m n.p.m.), jeśli odległość na mapie w skali 1:50 000 wynosi 4 cm. Wynik podaj w promilach.

Jak to rozwiązać: Najpierw oblicz odległość rzeczywistą (4 cm * 50 000 = 200 000 cm = 2 km). Następnie oblicz różnicę wysokości (250 m - 200 m = 50 m). Spadek to stosunek różnicy wysokości do odległości poziomej: 50 m / 2000 m = 0,025. Po zamianie na promile wynik to 25‰.

Zadanie 3: Związki przyczynowo-skutkowe w gospodarce

Polecenie: Podaj przyrodniczą i społeczno-gospodarczą przyczynę lokalizacji elektrowni wiatrowych na pobrzeżach w Polsce.

Odpowiedź: Przyczyna przyrodnicza: korzystne warunki wietrzne – częste i silne wiatry wynikające z różnicy ciśnień nad lądem i morzem (bryza). Przyczyna społeczno-gospodarcza: rosnące zapotrzebowanie na zieloną energię przy jednoczesnym braku rozbudowanej infrastruktury energetyki węglowej w północnej części kraju.

