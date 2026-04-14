Na Osiedlu Kombatantów w Krakowie padła jedna z dwóch głównych wygranych w nowej zdrapce LOTTO „Hello Zdrapka”.

Szczęśliwy gracz wydał 10 złotych i wygrał pół miliona złotych, co jest jedną z najwyższych możliwych nagród w tej grze.

Zdrapka „Hello Zdrapka” została wprowadzona do sprzedaży 9 kwietnia 2026 roku, kosztuje 10 złotych, a łączna pula na wygrane wynosi ponad 23 miliony złotych.

Druga główna wygrana w wysokości 500 tysięcy złotych wciąż czeka na swojego właściciela.

Główna wygrana w zdrapce Lotto padła w Krakowie

Jedna z dwóch głównych wygranych w nowej zdrapce LOTTO, zatytułowanej „Hello Zdrapka”, znalazła swojego właściciela w grodzie Kraka. Szczęśliwy nabywca, który dokonał zakupu w punkcie sprzedaży na Osiedlu Kombatantów 16A w Krakowie, zainwestował zaledwie 10 złotych, a w zamian wygrał 500 tysięcy złotych. To nie tylko jedna z najwyższych możliwych nagród w tej grze, ale także dobitny przykład na to, że nawet niewielki wydatek może diametralnie odmienić los.

Nowa zdrapka Lotto po świętach zadebiutowała na rynku

„Hello Zdrapka” to najnowsza propozycja Totalizatora Sportowego, która zadebiutowała na rynku 9 kwietnia 2026 roku. Została wyemitowana w nakładzie 4 milionów egzemplarzy, a kosztuje 10 złotych. Łączna pula przeznaczona na wygrane to aż 23 920 000 złotych. Wśród nagród, które przyciągają największą uwagę, znajdują się dwie główne wygrane, każda o wartości pół miliona złotych.

Jedna z nich została już "znaleziona" w Krakowie, co oznacza, że druga wciąż czeka na swojego szczęśliwego znalazcę. Poza dwiema głównymi nagrodami, „Hello Zdrapka” oferuje także szereg innych wygranych. Organizator przewidział między innymi 16 nagród po 10 tysięcy złotych oraz 1900 wygranych po 400 złotych.

Sonda Czy próbujesz szczęścia w zdrapkach? Tak, regularnie. Tak, ale to czasami. Rzadko. Nie kupuję zdrapek.