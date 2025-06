Najdroższe miejsce wakacyjne w Polsce

Górski kurort zdetronizował Bałtyk. Ceny tu wołają o pomstę do nieba!

Wakacje to czas wypoczynku, ale dla wielu także moment, by rozejrzeć się za inwestycją w nieruchomości. Przez lata to wybrzeże uchodziło za najdroższy kierunek na mapie Polski, tymczasem najnowsze dane zaskakują. To nie nad Bałtykiem, lecz w popularnym górskim kurorcie ceny mieszkań osiągnęły astronomiczny poziom, bijąc rekordy i detronizując nadmorskie lokalizacje.