Groza w Libiążu! Zatrzęsła się ziemia, mieszkańcy są przerażeni. Dojdzie do katastrofy?

Wstrząs w kopalni Janina w Libiążu. Odczuli go ludzie w promieniu kilku kilometrów

Na terenie kopalni Janina w Libiążu (powiat chrzanowski) doszło do wstrząsu. Jak podaje "Gazeta Krakowska", był on tak silny, że odczuwali go ludzie mieszkający w promieniu kilku kilometrów. Wstrząs odnotowano we wtorek, 14 lutego około godz. 22.30 w trakcie eksploatacji ściany 709 pokładu 207. Nie ma żadnych informacji, by w wyniku zdarzenia ktokolwiek ucierpiał. To nie pierwszy raz, gdy mieszkańcy Libiąża i wielu innych miejscowości zachodniej Małopolski odczuwają skutki działalności górniczej.

1 lutego w sali kinowej Libiąskiego Centrum Kultury odbyło się spotkanie na ten temat, w którym wzięli udział przedstawiciele spółki TAURON Wydobycie. Ta firma jest właścicielem kopalni Janina. Złoża węgla kamiennego w kopalni Janina są eksploatowane od 1910 roku. Jesienią 2015 roku na terenie kopalni Janina doszło do serii tąpnięć o sile 3,7-4 w skali Richtera. Złoża kopalni szacowane są na około 20 proc. zasobów węgla kamiennego w Polsce.

Mieszkańcy Libiąża obawiają się powtórki z Chrzanowa. Będą kolejne zapadliska?

Mieszkańcy Libiąża coraz mocniej obawiają się o swoje bezpieczeństwo i mają obawy przed powtórką scenariusza z Chrzanowa, gdzie wielokrotnie dochodziło do powstania zapadlisk. Jedno z nich miało miejsce na cmentarzu parafialnym. Jak podaje "GK", kopalnia Janina otrzymała już 96 wniosków o wypłatę odszkodowań za uszkodzone mienie, w związku ze szkodami górniczymi. Do tej pory nikt nie otrzymał odszkodowania, jednak część wniosków wciąż jest procedowana.

