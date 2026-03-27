Gruźlica w krakowskim liceum. Choroba potwierdzona u ucznia, ponad 100 osób objętych nadzorem

Adrian Teliszewski
2026-03-27 8:17

U ucznia jednego z krakowskich liceów zdiagnozowano gruźlicę. Ta niepokojąca informacja wywołała natychmiastową reakcję służb sanitarnych. Po wykryciu tego przypadku, ponad 100 osób – uczniów, nauczycieli i pracowników bursy – które mogły mieć bezpośredni kontakt z chorym, zostało objętych nadzorem epidemiologicznym.

  • W krakowskim liceum u jednego z uczniów zdiagnozowano gruźlicę.
  • Ponad 100 osób, w tym uczniowie z klasy chorego, osoby z którymi ćwiczył, nauczyciele oraz mieszkańcy bursy, zostało wytypowanych do badań i objętych nadzorem epidemiologicznym.
  • Zajęcia w szkole odbywają się normalnie, a budynek jest pod nadzorem sanepidu; uczeń trafił do szpitala w Otwocku, specjalizującego się w leczeniu gruźlicy u dzieci.

Gruźlica potwierdzona u ucznia z Krakowa. Trafił do szpitala

Przypadek wykrycia gruźlicy u ucznia krakowskiego liceum został oficjalnie potwierdzony przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Krakowie. Tamtejszy sanepid otrzymał informację o zachorowaniu 16 marca od siostrzanej instytucji z Buska-Zdroju (woj. świętokrzyskie), która jako pierwsza odkryła ten niepokojący przypadek. Jako pierwsze o wykryciu gruźlicy w szkole średniej poinformowało Radio Kraków.

Licealista, u którego stwierdzono gruźlicę, trafił do specjalistycznego szpitala w Otwocku. Jest to najbliższa placówka, która specjalizuje się w leczeniu tej choroby u dzieci i młodzieży, co podkreśla powagę sytuacji. Jak donosi „Gazeta Krakowska”, jest to jedyny dotychczas potwierdzony przypadek zachorowania w szkole. Gazeta dowiedziała się również, że uczeń mieszkał w szkolnej bursie w Krakowie.

Ponad 100 osób wytypowanych do badań

Sanepid przekazał, że zajęcia w placówce odbywają się normalnie, jednak budynek został objęty ścisłym nadzorem epidemiologicznym. To standardowa procedura mająca na celu monitorowanie sytuacji i szybkie reagowanie na ewentualne nowe przypadki. Agnieszka Kozłowska-Szota z Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Krakowie poinformowała, że wytypowano aż 104 osoby, które mogły mieć bezpośredni kontakt z chorym uczniem. Osoby te zostały objęte nadzorem i poinformowano je o konieczności zgłoszenia się na badania.

- To uczniowie z klasy, do której uczęszczał chory, osoby, z którymi ćwiczył na WF-ie oraz przebywał na dodatkowych zajęciach edukacyjnych. Wśród wytypowanych są także osoby z bursy, gdzie mieszkał uczeń, a także nauczyciele i wychowawca z bursy – przekazała „Gazecie Krakowskiej” Kozłowska-Szota, szczegółowo opisując zakres prowadzonych działań.

