Matura 2026: informatyka 14.05.2026. Arkusze CKE i odpowiedzi z informatyki. Sprawdź rozwiązania zadań! [NOWA I STARA FORMUŁA]

Matura 2026 z informatyki – arkusz CKE i odpowiedzi [14.05.2026]

Matura z informatyki 2026 to jeden z najważniejszych egzaminów dodatkowych dla uczniów planujących studia techniczne, informatyczne i inżynierskie. W czwartek, 14 maja 2026 roku, absolwenci szkół średnich rozpoczęli egzamin o godzinie 9:00. Na rozwiązanie wszystkich zadań przygotowanych przez Centralną Komisję Egzaminacyjną maturzyści będą mieli 210 minut.

Egzamin z informatyki zostanie przeprowadzony w dwóch wariantach – formule 2015 oraz formule 2023. W naszym artykule publikować będziemy arkusze CKE z informatyki 2026, a także sugerowane odpowiedzi, rozwiązania zadań i analizę najważniejszych pytań. Dzięki temu maturzyści będą mogli szybko sprawdzić, jak poradzili sobie z egzaminem.

Informatyka matura 2026 – co może pojawić się na egzaminie?

Matura z informatyki od lat uchodzi za jeden z bardziej wymagających egzaminów rozszerzonych. Uczniowie muszą wykazać się nie tylko znajomością teorii, ale również praktycznymi umiejętnościami związanymi z programowaniem, analizą danych oraz rozwiązywaniem problemów algorytmicznych.

W arkuszach CKE z informatyki pojawiają się zwykle zadania dotyczące algorytmów, baz danych, arkuszy kalkulacyjnych, grafiki komputerowej czy programowania w wybranym języku. Egzamin sprawdza także umiejętność logicznego myślenia oraz analizowania danych.

Tuż po rozpoczęciu egzaminu wielu maturzystów i ich bliskich zacznie szukać informacji o tym, jakie zadania znalazły się w arkuszu CKE z informatyki 2026 i które pytania mogły okazać się najtrudniejsze.

14 maja to na #matura2026 dzień egzaminów z informatyki i języka ukraińskiego (jako języka obcego nowożytnego). O 9:00 do egzaminu z informatyki na poziomie rozszerzonym przystąpi ponad 10,8 tys. zdających.Życzymy powodzenia! pic.twitter.com/KonxlIQBCS— CKE (@CKE_PL) May 14, 2026

Arkusze CKE z informatyki 2026, odpowiedzi i rozwiązania zadań

Oficjalne arkusze CKE z matury 2026 z informatyki opublikujemy natychmiast po ich udostępnieniu przez Centralną Komisję Egzaminacyjną. Wraz z arkuszami pojawią się również sugerowane odpowiedzi oraz rozwiązania poszczególnych zadań.

Dzięki temu maturzyści będą mogli dokładnie sprawdzić swoje odpowiedzi, przeanalizować rozwiązania i oszacować możliwy wynik egzaminu. Warto jednak pamiętać, że do momentu publikacji oficjalnego klucza odpowiedzi przez CKE wszystkie rozwiązania dostępne w internecie mają charakter wyłącznie sugerowany.

Matura 2026 informatyka. Odpowiedzi i rozwiązania zadań

Po zakończeniu egzaminu uczniowie najczęściej szukają odpowiedzi do matury 2026 z informatyki, aby jak najszybciej porównać swoje rozwiązania z propozycjami ekspertów. W naszym materiale będziemy na bieżąco aktualizować odpowiedzi oraz analizować pytania, które pojawiły się w arkuszu.

Publikowane rozwiązania pomogą maturzystom sprawdzić, które zadania wykonali poprawnie, a które mogły sprawić największy problem. Szczególnym zainteresowaniem co roku cieszą się zadania związane z programowaniem i algorytmami, które dla wielu uczniów są najtrudniejszą częścią egzaminu.