Matura informatyka 2026. Ile trwa? Jak wygląda egzamin? Co trzeba umieć? [14.05.2026]

Matura 2026 z informatyki: Arkusze CKE i odpowiedzi

Gdy tylko Centralna Komisja Egzaminacyjna opublikuje arkusze maturalne z informatyki, znajdziesz je w tym artykule. Oprócz tego przygotujemy propozycje odpowiedzi do wszystkich zadań, aby pomóc Ci oszacować Twój wynik jeszcze przed oficjalnym ogłoszeniem rezultatów. Odświeżaj stronę 14 maja, by być na bieżąco!

Matura informatyka: ile trwa i jak przebiega egzamin?

Zgodnie z zasadami CKE, egzamin z tego przedmiotu można zdawać wyłącznie na poziomie rozszerzonym. Jest on unikalny na tle innych matur, ponieważ składa się z dwóch oddzielnych części, przedzielonych obowiązkową przerwą. Łączny czas, w którym zdający rozwiązują zadania, wynosi 210 minut.

Harmonogram egzaminu wygląda następująco.

Część I (papierowa): trwa 60 minut. Po jej zakończeniu musisz oddać arkusz komisji.

trwa 60 minut. Po jej zakończeniu musisz oddać arkusz komisji. Przerwa: trwa około 30 minut. To czas przeznaczony dla komisji na przygotowanie stanowisk komputerowych.

trwa około 30 minut. To czas przeznaczony dla komisji na przygotowanie stanowisk komputerowych. Część II (praktyczna na komputerze): trwa 150 minut. Odbywa się przy użyciu wcześniej wybranego przez Ciebie oprogramowania i środowiska programistycznego.

Pamiętaj, że na egzamin musisz zabrać ze sobą dowód osobisty oraz długopis z czarnym tuszem. Wszelkie potrzebne materiały elektroniczne oraz dostęp do wybranego oprogramowania zapewnia szkoła.

Jak wygląda matura rozszerzona z informatyki w praktyce?

Dwie części egzaminu sprawdzają zupełnie inny zestaw kompetencji i odbywają się w odmiennych warunkach. Celem takiego podziału jest kompleksowa weryfikacja zarówno wiedzy teoretycznej, jak i praktycznych umiejętności radzenia sobie z problemami algorytmicznymi.

Część pierwsza to tradycyjny arkusz egzaminacyjny. Znajdują się w nim zadania zamknięte i otwarte. Ta sekcja skupia się na logice, systemach liczbowych, znajomości pojęć informatycznych oraz analizie i tworzeniu algorytmów zapisywanych w pseudokodzie. Na tym etapie nie masz dostępu do komputera.

Część druga jest w pełni praktyczna. Otrzymujesz pliki z danymi (np. teksty, liczby, tabele), które musisz przetworzyć na stanowisku komputerowym. Zazwyczaj składa się z trzech rozbudowanych zadań, które rozwiązuje się za pomocą:

narzędzi programistycznych (pisanie własnego kodu),

arkusza kalkulacyjnego (np. Microsoft Excel),

programu do obsługi baz danych (np. Microsoft Access lub środowiska z obsługą języka SQL).

Kluczowe jest, aby poprawnie zapisywać pliki z wynikami w folderze wskazanym przez komisję egzaminacyjną. Zapisanie pliku w złym miejscu może skutkować jego utratą i brakiem punktów za całe zadanie.

Matura 2026 informatyka. Co trzeba umieć? Wymagania

Aby uzyskać wysoki wynik na maturze, należy dobrze opanować zagadnienia ujęte w podstawie programowej. CKE wymaga od maturzystów nie tylko odtwarzania wiedzy, ale przede wszystkim umiejętności logicznego myślenia i doboru odpowiednich narzędzi do rozwiązywania konkretnych problemów. Najważniejsze obszary, które musisz mieć opanowane, to: