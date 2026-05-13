Narkotykowy gang rozbity w Krakowie. Ponad 2 miliony złotych w rękach policji

Gigantyczna akcja policji w Krakowie. Jak wpadł narkotykowy gang?

Zatrzymanie dwóch 36-latków to kulminacja wielomiesięcznego śledztwa prowadzonego przez krakowskich policjantów zwalczających przestępczość narkotykową. Funkcjonariusze, działając w pełnej konspiracji, skrupulatnie zbierali dowody, które ostatecznie pozwoliły na uderzenie w serce narkotykowego biznesu. Akcja miała miejsce pod koniec kwietnia w dzielnicy Grzegórzki w Krakowie. Na widok funkcjonariuszy, mężczyźni podjęli desperacką próbę ucieczki, jednak ich wysiłki okazały się daremne.

Po krótkim pościgu zostali ujęci, a w ich posiadaniu znaleziono pierwsze partie zakazanych substancji.

- Funkcjonariusze zabezpieczyli również znaczną ilość substancji, która mogła posłużyć jako prekursor do wytworzenia narkotyków. Łączna wartość czarnorynkowa zabezpieczonych środków odurzających i substancji psychotropowych oszacowana została na ponad 2 miliony złotych – przekazał asp. Bartosz Izdebski.

Miliony złotych w narkotykach. Co dokładnie zabezpieczono?

Podczas przeszukań, które odbyły się w mieszkaniach zatrzymanych, ich pojazdach oraz komórkach lokatorskich, policjanci dokonali szokującego odkrycia. Wśród przejętych środków odurzających i substancji psychotropowych znalazło się m.in. ponad 15 kg mefedronu, ponad 11 kg marihuany oraz prawie 7 kg amfetaminy. Oprócz tego, funkcjonariusze zabezpieczyli także metamfetaminę, ketaminę, LSD oraz ponad 100 sztuk tabletek MDMA i ponad 100 sztuk napojów z THC.

Zatrzymanym 36-latkom postawiono zarzuty posiadania i wprowadzania do obrotu znacznych ilości środków odurzających i substancji psychotropowych oraz posiadania prekursorów. Za te przestępstwa grozi im do 10 lat pozbawienia wolności. Decyzją sądu obaj mężczyźni zostali tymczasowo aresztowani na trzy miesiące.

