Policjanci z Małopolski zatrzymali dwóch podejrzanych o podpalenie lokalu gastronomicznego w Andrychowie, do którego doszło 9 maja po godzinie 2:00 w nocy oraz wcześniej w kwietniu.

Zatrzymani to 20-letni mężczyzna oraz nastolatek.

W miejscach zamieszkania sprawców, należących do subkultury skinheadów, znaleziono przedmioty o charakterze nazistowskim oraz niebezpieczne narzędzia.

Dorosły podejrzany zostanie doprowadzony do prokuratury, a 16-latek trafi do Sądu dla Nieletnich.

Dwie osoby zatrzymane po podpaleniach lokalu w Andrychowie

Wydarzenia, które doprowadziły do zatrzymania, miały swój dramatyczny finał 9 maja, kiedy to w nocy, tuż po godzinie 2:00, po raz kolejny doszło do podpalenia w Andrychowie. Dwóch sprawców oblało budynek łatwopalną substancją, a następnie podłożyło ogień. Skutki były katastrofalne – lokal uległ poważnemu zniszczeniu, a jego konstrukcja została naruszona, co stanowiło bezpośrednie zagrożenie dla bezpieczeństwa publicznego. Był to już drugi atak na to samo miejsce w krótkim odstępie czasu.

Od momentu zgłoszenia drugiego podpalenia w Andrychowie, policjanci z pionu kryminalnego podjęli intensywne czynności. Do andrychowskich funkcjonariuszy dołączyli kryminalni z Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie. Skoordynowane, szybkie działania oraz dogłębna analiza zebranych informacji doprowadziły do błyskawicznego wytypowania i zatrzymania obu podejrzanych.

Szokujące odkrycia w domach zatrzymanych

Przełom w sprawie nastąpił 11 maja, kiedy to na terenie powiatu oświęcimskiego zatrzymano jednego z wytypowanych sprawców – 20-letniego mężczyznę. Następnego dnia, wczesnym rankiem, na terenie powiatu legionowskiego ujęto 16-latka. To właśnie w miejscach zamieszkania zatrzymanych policjanci dokonali odkryć, które budzą grozę. Zabezpieczono przedmioty takie jak odzież, zapiski i emblematy o charakterze nazistowskim. Oprócz tego, znaleziono również niebezpieczne narzędzia, w tym noże, scyzoryki, przedmioty przypominające broń palną oraz pojemniki z gazem obezwładniającym. Jak podaje małopolska policja, te dowody wskazują na przynależność zatrzymanych do subkultury skinheadów.

Z dotychczasowych ustaleń śledczych wynika, że zatrzymani mogą mieć związek również z wcześniejszym podpaleniem lokalu gastronomicznego w Andrychowie, do którego doszło w kwietniu bieżącego roku. To potwierdza hipotezę o zaplanowanych i powtarzalnych atakach. Obecnie policjanci intensywnie weryfikują wszystkie pozyskane informacje oraz analizują zabezpieczony materiał dowodowy, w tym nagrania z monitoringu, aby w pełni odtworzyć przebieg zdarzeń i ustalić wszystkie okoliczności.

Czynności z zatrzymanymi prowadzone są w Komisariacie Policji w Andrychowie. Jutro dorosły podejrzany zostanie doprowadzony do prokuratury, gdzie usłyszy zarzuty, natomiast 16-latek trafi do Sądu dla Nieletnich, który zadecyduje o jego dalszym losie.

