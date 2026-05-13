Matura chemia 2026 odpowiedzi. Co było na maturze? Zadania i gotowe rozwiązania [13.05.2026]

Matura chemia 2026 - arkusz CKE 13.05.2026 r.

Poniżej znajdziesz arkusz CKE matury z chemii na poziomie rozszerzonym, z którym zmierzyli się uczniowie w środę, 13.05.2026:

Matura chemia 2026 - odpowiedzi do arkusza CKE 13.05.2026 r.

Poniżej znajdziesz sugerowane odpowiedzi do arkusza CKE matury z chemii na poziomie rozszerzonym, z którym zmierzyli się uczniowie w środę, 13.05.2026:

Matura z chemii 2026 – co może czekać na maturzystów w arkuszu CKE?

Wielkie odliczanie dobiegło końca, a maturzyści od ponad godziny mierzą się z zadaniami z chemii rozszerzonej. W oczekiwaniu na pierwsze informacje od zdających oraz oficjalną publikację arkusza CKE, nasi eksperci analizują wymagania egzaminacyjne i trendy z poprzednich lat. Na tej podstawie możemy z dużym prawdopodobieństwem określić, jakie zagadnienia stanowią trzon tegorocznego egzaminu.

Eksperci co roku wskazują na pewne „pewniaki”, które niemal na pewno znajdą się w arkuszu. Spodziewamy się, że i tym razem maturzyści mierzą się z zadaniami z następujących działów.

Chemia organiczna: To absolutna podstawa matury z chemii. Prawdopodobnie pojawiły się zadania dotyczące identyfikacji związków na podstawie ich właściwości, projektowania wieloetapowych syntez (np. z benzenu lub alkanu), a także reakcji charakterystycznych dla alkoholi, fenoli, aldehydów, ketonów i aminokwasów.

Stechiometria i obliczenia chemiczne: Żadna matura z chemii nie może obyć się bez zadań obliczeniowych. Uczniowie z pewnością muszą obliczyć wydajność reakcji, ustalić wzór związku na podstawie analizy spaleniowej czy poradzić sobie z obliczeniami dotyczącymi mieszanin.

Reakcje utleniania i redukcji (redoks): Bilansowanie równań reakcji redoks metodą jonowo-elektronową to klasyk. Zadania te często są połączone z chemią nieorganiczną, np. z właściwościami metali przejściowych.

Kinetyka, statyka i roztwory: Obliczenia pH mocnych i słabych kwasów oraz zasad, zadania z wykorzystaniem stałej równowagi reakcji (Kc) oraz stałej i stopnia dysocjacji (K, α) to kolejne typy zadań, których nie mogło zabraknąć.

Budowa materii: Pytania o konfigurację elektronową jonów i atomów, określanie hybrydyzacji i budowy przestrzennej cząsteczek to stały element arkuszy CKE.

Warto pamiętać, że największym wyzwaniem są zadania przekrojowe, które wymagają od zdających umiejętności łączenia wiedzy z różnych działów i analitycznego myślenia.

Ile trwa matura z chemii rozszerzonej? Kluczowe informacje

Przypominamy, że egzamin maturalny z chemii na poziomie rozszerzonym, który rozpoczął się o godzinie 9:00, trwa dokładnie 180 minut. Oznacza to, że zdający zakończą pisanie o godzinie 12:00. Ten czas musi wystarczyć na wnikliwą analizę zadań, wykonanie wszystkich obliczeń i staranne sformułowanie odpowiedzi, które często wymagają opisu słownego.

Kiedy oficjalne arkusze i odpowiedzi z matury 2026?

Mimo że pierwsze proponowane odpowiedzi do matury z chemii 2026 pojawią się w internecie już za kilka godzin, tuż po zakończeniu egzaminu, należy traktować je jako materiały nieoficjalne.

Oficjalne arkusze CKE wraz z propozycjami odpowiedzi zostaną opublikowane przez Centralną Komisję Egzaminacyjną w najbliższych dniach, najprawdopodobniej jeszcze w tym tygodniu.

Na oficjalne, indywidualne wyniki matur tegoroczni absolwenci będą musieli poczekać do początku lipca 2026 roku. Wtedy każdy zdający będzie mógł sprawdzić swoje rezultaty w systemie ZIU.

Będziemy na bieżąco aktualizować ten artykuł, gdy tylko pojawią się pierwsze zdjęcia arkuszy i sprawdzone odpowiedzi.

W galerii poniżej zobaczysz, jak wyglądał arkusz maturalny z chemii w 2025 roku

Przykładowe zadania i rozwiązania z chemii rozszerzonej

Poniżej prezentujemy zadania, które swoim typem i poziomem trudności odpowiadają standardom maturalnym. To zadania, których pojawienie się w dzisiejszym arkuszu jest wysoce prawdopodobne. Sprawdź, czy poradziłbyś sobie z ich rozwiązaniem!

Przykładowe zadanie z chemii organicznej (identyfikacja izomerów)

Treść zadania: Związek A o wzorze sumarycznym C₄H₁₀O poddano próbie Trommera, która dała wynik negatywny. Ten sam związek w reakcji z kwasem solnym tworzy związek B. Związek B poddany działaniu etanolowego roztworu wodorotlenku potasu w podwyższonej temperaturze daje dwa izomeryczne alkeny: związek C (produkt główny) i związek D (produkt uboczny). Zidentyfikuj związki A, B, C i D, podając ich nazwy systematyczne lub wzory półstrukturalne.

Proponowane rozwiązanie:

Analiza związku A (C₄H₁₀O): Negatywny wynik próby Trommera świadczy o tym, że związek A nie jest aldehydem. Wzór sumaryczny wskazuje, że może to być alkohol lub eter. Skoro reaguje z HCl, jest to alkohol. Ponieważ w dalszych etapach powstają dwa różne alkeny, musi to być alkohol drugorzędowy, z którego można wyeliminować wodę na dwa sposoby. Związek A: butan-2-ol ( CH₃-CH(OH)-CH₂-CH₃ ) Analiza związku B: Reakcja alkoholu z HCl to substytucja nukleofilowa, gdzie grupa -OH zostaje zastąpiona atomem chloru. Związek B: 2-chlorobutan ( CH₃-CHCl-CH₂-CH₃ ) Analiza związków C i D: Eliminacja HCl z 2-chlorobutanu zgodnie z regułą Zajcewa prowadzi do powstania dwóch alkenów. Produktem głównym jest alken bardziej podstawiony przy wiązaniu podwójnym. Związek C (produkt główny): but-2-en ( CH₃-CH=CH-CH₃ )

but-2-en ( ) Związek D (produkt uboczny): but-1-en ( CH₂=CH-CH₂-CH₃ )

Przykładowe zadanie obliczeniowe (pH buforu)

Treść zadania: Zmieszano 200 cm³ roztworu kwasu octowego (etanowego) o stężeniu 0,1 mol/dm³ z 100 cm³ roztworu wodorotlenku sodu o stężeniu 0,1 mol/dm³. Oblicz pH powstałego roztworu. Stała dysocjacji kwasu octowego Kₐ = 1,8 · 10⁻⁵.

Proponowane rozwiązanie:

Obliczenie liczby moli substratów: n_CH₃COOH = C · V = 0,1 mol/dm³ · 0,2 dm³ = 0,02 mol

n_NaOH = C · V = 0,1 mol/dm³ · 0,1 dm³ = 0,01 mol Analiza reakcji i składu roztworu: CH₃COOH + NaOH -> CH₃COONa + H₂O Reakcja przebiega w stosunku molowym 1:1. Wodorotlenek sodu jest odczynnikiem limitującym i przereaguje w całości. W roztworze pozostanie: Nadmiar kwasu octowego: 0,02 mol - 0,01 mol = 0,01 mol

Powstały octan sodu: 0,01 mol Powstał roztwór buforowy (mieszanina słabego kwasu i jego soli). Obliczenie pH z równania Hendersona-Hasselbalcha: pH = pKₐ + log([sól]/[kwas]) Ponieważ objętości są jednakowe dla obu składników buforu, można użyć stosunku moli. pKₐ = -log(Kₐ) = -log(1,8 · 10⁻⁵) ≈ 4,74 pH = 4,74 + log(0,01 / 0,01) = 4,74 + log(1) = 4,74 + 0 = 4,74

Odpowiedź: pH powstałego roztworu wynosi 4,74.

Możliwe zadania i rozwiązania z arkusza maturalnego z chemii rozszerzonej

Treść zadania: Oceń prawdziwość zdań. Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, albo F – jeśli jest fałszywe.

1. Cząsteczki kwasu cynamonowego i kwasu kawowego są chiralne. F 2. Istnieje izomer geometryczny zarówno kwasu cynamonowego, jak i kwasu kawowego. P

Treść zadania: Spośród odczynników wymienionych niżej wybierz ten, który pozwala odróżnić kwas kawowy od kwasu cynamonowego, i zaznacz jego wzór. Uzasadnij wybór. Odwołaj się do konsekwencji różnicy w budowie cząsteczek obu kwasów.

Odczynniki: FeCl 3 (aq), Br 2 (aq), KMnO 4 (aq)

Najbardziej prawdopodobna odpowiedź:

Wybrany odczynnik: FeCl 3 (aq)

Uzasadnienie: Kwas kawowy posiada dwie grupy hydroksylowe przyłączone bezpośrednio do pierścienia aromatycznego (jest pochodną pirokatechiny), co nadaje mu właściwości fenolu. Związki o charakterze fenoli dają charakterystyczną, barwną reakcję z roztworem chlorku żelaza(III). Kwas cynamonowy nie posiada grup hydroksylowych przy pierścieniu, więc nie ulegnie tej reakcji. Pozwala to na odróżnienie obu kwasów.

Treść zadania: Cząsteczka dwufunkcyjnego, nasyconego związku organicznego X zawiera cztery atomy węgla. Obie grupy funkcyjne tego związku mogą reagować z sodem, ale tylko jedna z nich reaguje z wodorotlenkiem sodu. W wyniku utleniania związku X za pomocą jonów dichromianowych(VI) w obecności jonów H+ otrzymuje się kwas bursztynowy o wzorze HOOC–CH 2 –CH 2 –COOH.

Najbardziej prawdopodobna odpowiedź:

Uzasadnienie: Związek X ma 4 atomy węgla i jest nasycony. Posiada dwie grupy funkcyjne, które reagują z sodem - oznacza to obecność grup hydroksylowych (-OH) lub karboksylowych (-COOH). Tylko jedna z nich reaguje z wodorotlenkiem sodu, co wskazuje, że w cząsteczce jest jedna grupa karboksylowa (-COOH). Utlenianie związku X prowadzi do powstania kwasu bursztynowego (kwasu butanodiowego). Oznacza to, że drugą grupą funkcyjną musiała być pierwszorzędowa grupa hydroksylowa (-CH 2 OH), która utleniła się do grupy karboksylowej. Zatem związek X to kwas 4-hydroksybutanowy.

Wzór półstrukturalny związku X: HO–CH 2 –CH 2 –CH 2 –COOH

Treść zadania: Napisz wzór półstrukturalny (grupowy) jednego z izomerycznych dimetylobutanali, który nie ulega opisanej reakcji z KOH.

Kontekst: Niektóre aldehydy w obecności mocnych zasad ulegają reakcji dysproporcjonowania [...] Dotyczy to związków, których cząsteczki nie zawierają atomów wodoru związanych z atomem węgla połączonym z grupą aldehydową.

Najbardziej prawdopodobna odpowiedź:

Uzasadnienie: Reakcji Cannizzaro (reakcji z KOH opisanej w zadaniu) ulegają aldehydy, które nie mają atomu wodoru przy węglu α (węglu połączonym z grupą aldehydową). Aby aldehyd nie ulegał tej reakcji, musi posiadać co najmniej jeden atom wodoru przy węglu α. Izomerem dimetylobutanalu spełniającym ten warunek jest 3,3-dimetylobutanal.

Wzór półstrukturalny: CH 3 –C(CH 3 ) 2 –CH 2 –CHO

Treść zadania: Zmieszano alkoholowe roztwory aldehydu benzoesowego (benzenokarboaldehydu) oraz aldehydu mrówkowego (metanalu) i otrzymano ciekłą mieszaninę, w której alkohol był tylko rozpuszczalnikiem. Następnie dodano wodorotlenek potasu. Napisz w formie jonowej skróconej równanie zachodzącej reakcji.

Najbardziej prawdopodobna odpowiedź:

Uzasadnienie: Jest to przykład krzyżowej reakcji Cannizzaro. Oba aldehydy (benzoesowy i mrówkowy) nie mają atomów wodoru przy węglu α. W obecności stężonej zasady aldehyd mrówkowy, jako bardziej reaktywny, utlenia się do mrówczanu, a aldehyd benzoesowy redukuje się do alkoholu benzylowego.

Równanie w formie jonowej skróconej: C 6 H 5 CHO + HCHO + OH- → C 6 H 5 CH 2 OH + HCOO-

Treść zadania: Przeprowadzono doświadczenie, do którego użyto odczynnika Tollensa i roztworu pewnego cukru wybranego spośród podanych poniżej: glukoza, fruktoza, maltoza, sacharoza. Wynik doświadczenia przedstawiono na zdjęciu. Oceń prawdziwość zdań. Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, albo F – jeśli jest fałszywe.

1. Wynik doświadczenia pokazany na zdjęciu zaobserwowano po dodaniu do odczynnika Tollensa roztworu maltozy. P 2. Każdy z wymienionych cukrów wykazuje właściwości redukujące. F

Uzasadnienie do odpowiedzi: