Historyczny rytuał powraca pod Wawel. Nowa atrakcja czeka na turystów

Nowa atrakcja turystyczna w Krakowie nawiązuje do dawnego zwyczaju

Rytuał otwierania Bramy Kleparskiej w Barbakanie będzie można podziwiać codziennie, z wyłączeniem poniedziałków, tuż po godzinie 10:00. W inscenizacji weźmie udział straż miejska, hejnalista oraz przedstawiciel Muzeum Krakowa. Trasa przemarszu wiedzie od Kościoła Mariackiego w stronę Bramy Floriańskiej. Po złożeniu hołdu, poczet uda się na Most Kleparski. Około 10:20 z podwyższenia będzie odgrywany utwór "Cracovia Civitas" z XV wieku, po czym strażnicy miejscy uroczyście otworzą dostęp do Barbakanu.

Ceremoniał nawiązuje bezpośrednio do XVIII-wiecznego obyczaju otwierania bram. Porozumienie umożliwiające przywrócenie tej tradycji podpisali szef Muzeum Krakowa Michał Niezabitowski, komendant miejski Państwowej Straży Pożarnej Arkadiusz Kielin, komendant Straży Miejskiej Zbigniew Ulman oraz prezes Kraków Tourism Alliance Grzegorz Soszyński.

„Chcieliśmy, zainspirowani historycznymi dokumentami, wkomponować na nowo w miejską tkankę wspomnienie o kiedyś niezwykle znaczącym i praktycznym działaniu, nadając mu nieco bardziej współczesną formę”

– przekazał na konferencji prasowej Łukasz Walas z Muzeum Krakowa, którego słowa przytacza Polska Agencja Prasowa. Zaznaczył, że rytuał wzorowany jest na „Ordynacji zamykania bram w mieście Krakowie” z 1721 roku, która precyzowała procedury bezpieczeństwa w grodzie.

Symboliczne znaczenie ceremonii otwarcia bram Barbakanu

„Wiedzieliśmy, że to nie ma sensu, jeśli służby miejskie z nami nie będą. To nie może być teatrzyk, to musi być żywy obrzęd, który sięga w głąb miasta”

– ocenił dyrektor Muzeum Krakowa, dr Michał Niezabitowski. Jak dodał, nadrzędnym celem wydarzenia jest ukazanie Krakowa jako miasta gościnnego i otwartego na przybyszów.

Tradycja dbałości o zabezpieczenie bram w Krakowie jest niezwykle długa. Już w 1574 roku Rada Miejska sformułowała dokument określający zasady reagowania na zagrożenia. Była to odpowiedź na opuszczenie Wawelu przez Henryka Walezego. W razie niebezpieczeństwa z Wieży Ratuszowej grano pieśń „Bogurodzica”. Procedury ewoluowały, a wspomniana „Ordynacja” z 1721 roku opisywała precyzyjny proces porannego otwierania i wieczornego zamykania wrót. Straż miejska, na czele z komendantem, odbierała klucze od włodarza miasta, weryfikowała stan bram, a następnie obsługiwała zamki, kończąc obchód raportem dla prezydenta.

