Lektury obowiązkowe egzamin ósmoklasisty 2026. Które książki trzeba znać? [LISTA LEKTUR]

Grzegorz Kluczyński
2026-05-07 7:30

Egzamin ósmoklasisty 2026 zbliża się wielkimi krokami, a uczniowie już teraz zastanawiają się, jakie lektury mogą pojawić się w arkuszu z języka polskiego. Centralna Komisja Egzaminacyjna potwierdza: lista obowiązkowych tytułów pozostaje taka sama jak w poprzednich latach, ale to właśnie ich znajomość może przesądzić o świetnym wyniku.

Obowiązkowe lektury na egzamin ósmoklasisty

Lektury obowiązkowe – co musi znać każdy ósmoklasista?

Zgodnie z wykazem Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, na egzaminie ósmoklasisty obowiązują lektury z klas IV–VI oraz VII–VIII, poznawane w całości lub we fragmentach. Lista obejmuje m.in.:

  • „Akademia Pana Kleksa” – Jan Brzechwa
  • „Kajko i Kokosz. Szkoła latania” – Janusz Christa (komiks)
  • „Opowieści z Narnii. Lew, czarownica i stara szafa” – C.S. Lewis
  • „Chłopcy z Placu Broni” – Ferenc Molnár
  • „Hobbit, czyli tam i z powrotem” – J.R.R. Tolkien
  • „Opowieść wigilijna” – Charles Dickens
  • „Zemsta” – Aleksander Fredro
  • „Kamienie na szaniec” – Aleksander Kamiński
  • „Dziady część II” – Adam Mickiewicz
  • „Mały Książę” – Antoine de Saint-Exupéry
  • „Balladyna” – Juliusz Słowacki

W arkuszu mogą pojawić się również fragmenty „Pana Tadeusza”, „Quo vadis”, „Syzyfowych prac”, fraszki i treny Jana Kochanowskiego czy „Reduta Ordona”.

Najważniejsze lektury – krótkie charakterystyki

„Kamienie na szaniec” – A. Kamiński

Opowieść o Rudym, Alku i Zośce – młodych bohaterach Szarych Szeregów. Książka porusza temat odwagi, przyjaźni i patriotyzmu. To jedna z najczęściej analizowanych lektur na egzaminie.

„Mały Książę” – A. de Saint-Exupéry

Filozoficzna przypowieść o wartościach, relacjach i odpowiedzialności. Uczniowie często wykorzystują ją w wypracowaniach jako przykład uniwersalnych prawd o człowieku.

„Balladyna” – J. Słowacki

Dramat o żądzy władzy, winie i karze. Wyraziste postacie i moralny wymiar utworu sprawiają, że to jeden z „pewniaków” do zadań interpretacyjnych.

„Chłopcy z Placu Broni” – F. Molnár

Historia o lojalności i poświęceniu, która w 2025 roku była lekturą wiodącą w arkuszu. W 2026 może wrócić w zadaniach pomocniczych.

Harmonogram egzaminu ósmoklasisty 2026 (11–13 maja)

Egzamin ósmoklasisty 2026 odbędzie się w terminie głównym:

  • 11 maja 2026 (poniedziałek), godz. 9:00 – język polski
  • 12 maja 2026 (wtorek), godz. 9:00 – matematyka
  • 13 maja 2026 (środa), godz. 9:00 – język obcy nowożytny

Dlaczego znajomość lektur to gwarancja wysokiej oceny?

W części pisemnej uczeń musi odwołać się do co najmniej jednej lektury obowiązkowej, a często także do dodatkowej, wybranej samodzielnie. Bez solidnej znajomości treści i problematyki książek trudno zdobyć wysoką liczbę punktów.

Znajomość lektur to fundament – pozwala poprawnie argumentować, analizować teksty i pisać wypracowania, które spełniają kryteria CKE.

