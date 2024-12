Spis treści

Sylwester Zakopanem 2024/25

Większość osób preferuje spędzanie sylwestra poza domem, a w czołówce rankingu najlepszych miejsc na świętowanie tego okresu znajdą się bez wątpienia góry. W szczególności mowa o zimowej stolicy Polski, czyli o Zakopanem, które co roku na koniec grudnia tonie w tłumie turystów. W tym sezonie z pewnością również tak będzie, bowiem - jak się okazuje - większość obiektów noclegowych została już tam wyprzedana!

Wszystko wskazuje na to, że dla zakopiańskich przedsiębiorców będzie to bardzo dobry okres. W tym roku już obłożenie na ten czas zbliża się do 90 proc., a czym bliżej samego sylwestra, tym będziemy się zbliżać do 100 proc. Trzeba tutaj zaznaczyć, że z roku na rok gości na ten okres w Zakopanem przybywa, tak zresztą jak i kwater na wynajem. Więc śmiało możemy powiedzieć, że to będzie jeden z najliczniejszych sylwestrów w Zakopanem - mówiła Emilia Glista z Agencji Joint System w rozmowie z portalem gazetakrakowska.pl.

Ile kosztuje sylwester w Zakopanem? Tak drogo jeszcze nie było!

Zakopane jest jednym z najbardziej popularnych regionów na spędzenie sylwestra, więc nie ma się co dziwić, że ceny noclegów w tym okresie są wysokie. Okazuje się jednak, że w tym roku właściciele apartamentów postawili poprzeczkę bardzo wysoko i zaskoczyli turystów. Ile więc trzeba zapłacić, by przespać się w Zakopanem podczas sylwestra?

Jeśli mówimy o prywatnych kwaterach czy pensjonatach o niższym standardzie, to wówczas trzeba zapłacić 150-200 zł za osobę za dobę. Jeśli jednak interesuje nas już nieco wyższy standard, to niestety cena diametralnie wzrasta. W systemie rezerwacyjnym Booking, szukając noclegu dla rodziny 2+2 od 30 grudnia do 2 stycznia, można zauważyć, iż wybór jest już mały, lecz ceny wysokie.

Najdroższa opcja, jaka była dostępna to 177-metrowy apartament blisko Krupówek z widokiem na góry za 32 tys. 694 zł! W ofercie znajdziemy także nieco tańsze propozycje, lecz mimo to są one drogie, bowiem ich koszt waha się w przedziale od 10 do 15 tys. zł za pobyt dla rodziny.

Sylwester w górach. Te lokalizacje oferują tanie noclegi

Zakopane - jak się okazuje - to niejedyny atrakcyjny kierunek na spędzenie sylwestra w górach. Jeśli nie chcesz wydawać kroci na noclegi, pomyśl nad wyjazdem do innej miejscowości na południu Polski. Poniżej przedstawiamy kilka alternatywnych lokalizacji:

Bukowina Tatrzańska

Białka Tatrzańska

Szklarska Poręba

Karpacz.