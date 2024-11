Spis treści

Sylwester nad morzem czy w górach? Polacy już zdecydowali!

Choć dopiero co rozpoczął się listopad, to już od kilku tygodni właściciele apartamentów i hoteli zauważają wzrost zainteresowania noclegami w dniach 31.12.2024-01.01.2025 r. Spora część osób na sylwestra wyrusza np. nad morze lub w góry. Ci, którzy kierują się na południe, zazwyczaj lądują w Zakopanem, gdzie od lat organizowana jest impreza sylwestrowa. Co ciekawe, to właśnie tam już prawie wszystkie noclegi zostały zarezerwowane, mimo tego, że tegoroczne wydarzenie w stolicy Tatr nie jest jeszcze pewne!

Czy będzie Sylwester Marzeń 2024? Władze Zakopanego nie mają finansów

Sylwester Marzeń w Zakopanem jest bez wątpienia jedną z największych tego typu imprez w naszym kraju. Wiadomo już jednak, że TVP w tym roku przenosi się do Chorzowa, gdzie zorganizuje wydarzenie dla swoich fanów. Tym samym więc Zakopane zostało pozostawione samo sobie. Miasto mimo to chce zorganizować imprezę, lecz - jak się okazuje - pojawił się problem finansowy.

Radny Zbigniew Szczerba przyznał, że według niego najlepiej byłoby zrezygnować z podobnego przedsięwzięcia, lecz nie każdy jest takiego zdania. Na ten moment mimo problemów, władze nie zamierzają się wycofać z organizacji wydarzeń sylwestrowych, więc osoby, które z dużym wyprzedzeniem wykupiły nocleg w stolicy Tatr, być może skorzystają z imprezy na mniejszą skalę.

Zakopane: noclegi na sylwestra 2024/25. Ceny przyprawiają o zawrót głowy!

Na popularnych serwisach internetowych zajmujących się rezerwacją hoteli i apartamentów trudno już znaleźć tani nocleg na sylwestra w Zakopanem. Okazuje się, że za jedną noc w tym terminie bez wyżywienia dla dwóch osób dorosłych zapłacimy minimum 905 zł, więc stosunkowo dużo. Jeśli jednak zależy nam na większym luksusie i bliskości do centrum, ceny rosną nawet do 3 770 zł za noc! Co więcej, niestety sytuacja przedstawia się bardzo podobnie w innych miejscowościach górskich. Jeśli więc liczysz na oszczędność, pomyśl na spędzeniem sylwestra w domu.