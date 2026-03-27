Jechał na gapę i palił w autobusie. Finał sprawy zaskoczył wszystkich

Awantura z kontrolerami w Krakowie. Pasażer palił w pojeździe

Na krakowskiej pętli Mydlniki Wapiennik doszło do nietypowej interwencji. Mężczyzna podróżujący bez biletu kategorycznie odmówił współpracy z kontrolerami. Sytuacja stała się jeszcze bardziej napięta, gdy zaczął ostentacyjnie palić papierosa wewnątrz pojazdu. Ostatecznie wyrzucił niedopałek przez okno, co skłoniło pracowników komunikacji miejskiej do pilnego wezwania wsparcia.

Służby błyskawicznie pojawiły się na miejscu. Początkowo interweniowali strażnicy miejscy, ale szybko dołączyli do nich funkcjonariusze policji. Okazało się bowiem, że awanturujący się gapowicz ma na koncie znacznie poważniejsze przewinienia i figuruje w policyjnych systemach jako osoba poszukiwana. Rutynowa kontrola biletów błyskawicznie przerodziła się w poważną akcję mundurowych.

- Na miejsce zostali skierowani strażnicy, a później do interwencji dołączyli również policjanci. Ustalono bowiem, że mężczyzna jest osobą poszukiwaną. Mężczyzna został zatrzymany przez policjantów - przekazała straż miejska.

Sonda Często podróżujesz komunikacją miejską? Tak Nie

Jakie kary czekają zatrzymanego gapowicza?

Mężczyzna poniesie konsekwencje nie tylko za przejazd bez ważnego biletu oraz złamanie regulaminu poprzez palenie w komunikacji miejskiej. Najpoważniejsze problemy wiążą się z faktem, że był on poszukiwany przez organy ścigania. Wymiar ostatecznej kary będzie uzależniony od tego, jakich dokładnie przestępstw lub wykroczeń dopuścił się w przeszłości zatrzymany pasażer.