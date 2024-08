i Autor: commons.wikimedia.org/licencja Creative Commonsc/Zdjęcie poglądowe

Ciekawe miejsca

Jest niczym Niagara i znajduje się w Polsce. Ten wodospad przyciąga turystów jak magnes!

Wyjątkowych miejsc na mapie Polski nie brakuje, to pewne, a jednym z nich jest wodospad, który przez wielu porównywany jest do Niagary. Co prawda, choć nie jest tak znany jak kanadyjski cud natury, to i tak zachwyca każdego odwiedzającego. Jeśli chcesz poczuć moc żywiołu na własnej skórze, zaplanuj podróż w ten rejon Tatr jeszcze w wakacje!