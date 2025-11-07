W piątek, 7 listopada, ok. godz. 11:05 na autostradzie A4 przed Balicami (kierunek Rzeszów) doszło do kolizji ciężarówki z autem dostawczym.

W wyniku zdarzenia na jezdnię wysypało się mrożone mięso. Nikt nie został ranny.

Zablokowane są dwa prawe pasy ruchu. Utrudnienia mogą potrwać jeszcze około godziny.

Gigantyczny korek na A4 pod Krakowem! Droga zasypana mrożonym mięsem

Do zdarzenia doszło około godziny 11:05, tuż przed Punktem Poboru Opłat w Balicach, na 399. kilometrze autostrady A4. Jak wynika z pierwszych ustaleń, kierujący zespołem pojazdów, czyli ciężarówką z naczepą, z nieznanych na tę chwilę przyczyn najechał na tył poprzedzającego go pojazdu dostawczego. Samochód ten przewoził artykuły spożywcze, w tym skrzynie wypełnione po brzegi mrożonym mięsem.

W wyniku potężnego uderzenia, opakowania zostały zniszczone, a ich zawartość wysypała się na jezdnię. Kierowcy, którzy nadjechali chwilę po zdarzeniu, przecierali oczy ze zdumienia. Asfalt na dwóch pasach w kierunku Rzeszowa został usłany mrożonkami. Na miejsce natychmiast wezwano służby drogowe oraz policję. Najważniejsza informacja jest taka, że w kolizji nikt nie odniósł obrażeń.

Kiedy koniec utrudnień na autostradzie A4?

Konieczne było nie tylko zabezpieczenie miejsca zdarzenia, ale również ręczne uprzątnięcie setek kilogramów produktów, które stwarzały realne zagrożenie dla innych uczestników ruchu. Z tego powodu zarządca drogi podjął decyzję o wyłączeniu z ruchu dwóch prawych pasów na czteropasmowej jezdni w kierunku Rzeszowa.

Jak informują służby, utrudnienia mogą potrwać jeszcze przez kilkadziesiąt minut. Policja apeluje do wszystkich podróżujących tym odcinkiem o zachowanie szczególnej ostrożności.