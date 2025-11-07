Ciężarówka zderzyła się z pociągiem. Trasa zablokowana, opóźnienia przekraczają 60 minut

Adrian Teliszewski
Adrian Teliszewski
PAP
PAP
2025-11-07 10:56

W piątek, 7 listopada w rejonie Muszyny pociąg PKP Intercity relacji Kraków Główny – Krynica zderzył się z samochodem ciężarowym. Choć zdarzenie wyglądało niezwykle groźnie, na szczęście nikt z pasażerów ani obsługi pociągu nie odniósł obrażeń. Ruch kolejowy na tym popularnym odcinku został jednak całkowicie wstrzymany, co spowodowało ogromne utrudnienia dla podróżnych. Jak informują PKP Polskie Linie Kolejowe SA, do wypadku doszło z powodu rażącego naruszenia przepisów przez kierowcę ciężarówki.

PKP Intercity

i

Autor: Monika Smolik
  • W piątek na trasie kolejowej Tarnów – Krynica doszło do zderzenia samochodu ciężarowego z pociągiem PKP Intercity. Przyczyną było niezachowanie ostrożności przez kierowcę ciężarówki na przejeździe.
  • W wypadku nikt nie został ranny, jednak ruch pociągów na tej trasie został wstrzymany. Uszkodzona została lokomotywa, pojazd oraz infrastruktura kolejowa.
  • Przewoźnicy organizują komunikację zastępczą, a opóźnienia pociągów sięgają ponad 60 minut.

Zderzenie pociągu z ciężarówką. Duże utrudnienia dla pasażerów

Do wypadku doszło na przejeździe kolejowo-drogowym, który był zabezpieczony znakami drogowymi, lecz nie posiadał rogatek. Z ustaleń wynika, że kierujący samochodem ciężarowym zignorował ostrzeżenia i wjechał na tory wprost pod nadjeżdżający skład pasażerski. Siła uderzenia była na tyle duża, że doszło do poważnego uszkodzenia zarówno lokomotywy pociągu, jak i pojazdu ciężarowego. Zniszczeniu uległy również elementy infrastruktury kolejowej, co dodatkowo skomplikowało sytuację. Pociągiem podróżowało kilkadziesiąt osób.

Bezpośrednio po wypadku na trasie Tarnów – Krynica ruch pociągów został całkowicie zablokowany, a na miejscu rozpoczęła się akcja służb. Jak podaje PKP PLK, opóźnienia dotyczyły co najmniej trzech pociągów. Skład Intercity, który brał udział w zdarzeniu, zanotował ponad 60-minutowe opóźnienie, zanim podróżnym zapewniono transport zastępczy.

Dwa pociągi regionalne przewoźnika Polregio miały co najmniej 30 minut opóźnienia. Służby techniczne PKP rozpoczęły pracę nad oceną strat i jak najszybszym przywróceniem przejezdności szlaku.

Polecany artykuł:

Tajemnicza awaria sparaliżowała tramwaje na Czerwonych Makach. Komunikacyjny ko…

Apel o ostrożność na przejazdach kolejowych

Brawura na przejazdach kolejowych to jedna z głównych przyczyn najtragiczniejszych wypadków. Tym razem udało się uniknąć ofiar, jednak sytuacja była niezwykle poważna. - Niewiele brakowało, a doszłoby do nieszczęścia z udziałem rozpędzonego pociągu. O tych wykroczeniach powiadomiono SOK i policję – poinformowała Dorota Szalacha z zespołu prasowego PKP, cytowana w oficjalnym komunikacie.

Kolejarze przypominają, że za spowodowanie wypadku na przejeździe kolejowym grozi nie tylko wysoki mandat, ale również odpowiedzialność finansowa za wyrządzone szkody. W tym przypadku koszty naprawy lokomotywy i infrastruktury kolejowej mogą być gigantyczne, a w pełni obciążą sprawcę zdarzenia. Policja prowadzi dochodzenie w celu dokładnego wyjaśnienia wszystkich okoliczności tego niebezpiecznego incydentu.

Super Express Google News
Bez powodu uderzył w twarz 31-latka. Policja opublikowała wideo i rysopis
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

ZDERZENIE Z POCIĄGIEM
UTRUDNIENIA
PKP INTERICTY