W piątek na trasie kolejowej Tarnów – Krynica doszło do zderzenia samochodu ciężarowego z pociągiem PKP Intercity. Przyczyną było niezachowanie ostrożności przez kierowcę ciężarówki na przejeździe.

W wypadku nikt nie został ranny, jednak ruch pociągów na tej trasie został wstrzymany. Uszkodzona została lokomotywa, pojazd oraz infrastruktura kolejowa.

Przewoźnicy organizują komunikację zastępczą, a opóźnienia pociągów sięgają ponad 60 minut.

Zderzenie pociągu z ciężarówką. Duże utrudnienia dla pasażerów

Do wypadku doszło na przejeździe kolejowo-drogowym, który był zabezpieczony znakami drogowymi, lecz nie posiadał rogatek. Z ustaleń wynika, że kierujący samochodem ciężarowym zignorował ostrzeżenia i wjechał na tory wprost pod nadjeżdżający skład pasażerski. Siła uderzenia była na tyle duża, że doszło do poważnego uszkodzenia zarówno lokomotywy pociągu, jak i pojazdu ciężarowego. Zniszczeniu uległy również elementy infrastruktury kolejowej, co dodatkowo skomplikowało sytuację. Pociągiem podróżowało kilkadziesiąt osób.

Bezpośrednio po wypadku na trasie Tarnów – Krynica ruch pociągów został całkowicie zablokowany, a na miejscu rozpoczęła się akcja służb. Jak podaje PKP PLK, opóźnienia dotyczyły co najmniej trzech pociągów. Skład Intercity, który brał udział w zdarzeniu, zanotował ponad 60-minutowe opóźnienie, zanim podróżnym zapewniono transport zastępczy.

Dwa pociągi regionalne przewoźnika Polregio miały co najmniej 30 minut opóźnienia. Służby techniczne PKP rozpoczęły pracę nad oceną strat i jak najszybszym przywróceniem przejezdności szlaku.

Apel o ostrożność na przejazdach kolejowych

Brawura na przejazdach kolejowych to jedna z głównych przyczyn najtragiczniejszych wypadków. Tym razem udało się uniknąć ofiar, jednak sytuacja była niezwykle poważna. - Niewiele brakowało, a doszłoby do nieszczęścia z udziałem rozpędzonego pociągu. O tych wykroczeniach powiadomiono SOK i policję – poinformowała Dorota Szalacha z zespołu prasowego PKP, cytowana w oficjalnym komunikacie.

Kolejarze przypominają, że za spowodowanie wypadku na przejeździe kolejowym grozi nie tylko wysoki mandat, ale również odpowiedzialność finansowa za wyrządzone szkody. W tym przypadku koszty naprawy lokomotywy i infrastruktury kolejowej mogą być gigantyczne, a w pełni obciążą sprawcę zdarzenia. Policja prowadzi dochodzenie w celu dokładnego wyjaśnienia wszystkich okoliczności tego niebezpiecznego incydentu.