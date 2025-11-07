Z powodu awarii elektrycznej podstacji trakcyjnej, tramwaje nie kursują do pętli Czerwone Maki w Krakowie. Służby techniczne, wraz z producentem urządzeń, pracują nad ustaleniem przyczyny problemu.

Linie tramwajowe 18, 52 i 77 zostały skierowane na trasy objazdowe.

Uruchomiono zastępczą komunikację autobusową na odcinku Czerwone Maki P+R – Rondo Matecznego.

Tajemnicza awaria na Czerwonych Makach. Służby walczą z usterką sieci

Problemy na jednej z kluczowych pętli tramwajowych w Krakowie rozpoczęły się w czwartek, 6 listopada. To właśnie wtedy na podstacji zasilającej sieć trakcyjną w rejonie Czerwonych Maków zaczęło dochodzić do niepokojących zdarzeń. Jak informują służby techniczne, notorycznie występują tam zwarcia, a zabezpieczenia elektryczne samoczynnie się załączają, odcinając prąd. Mimo intensywnych prac, do tej pory nie udało się jednoznacznie ustalić, co jest źródłem problemu. Sytuacja jest na tyle poważna, że na miejsce wezwano specjalistów bezpośrednio od producenta urządzeń.

Jak podaje Zarząd Dróg Miasta Krakowa, w piątek na miejscu pracować będzie zespół serwisowy, który przeprowadzi szczegółową diagnostykę całej instalacji. Dopiero po dokładnym zbadaniu wszystkich elementów będzie można wskazać przyczynę awarii. Do tego czasu, ze względów bezpieczeństwa, zasilanie trakcji tramwajowej w tym rejonie pozostanie wyłączone. Urzędnicy podkreślają, że decyzja ta została podyktowana troską o bezpieczeństwo zarówno pasażerów, jak i pracowników technicznych pracujących przy usuwaniu usterki.

Zmiany w kursowaniu tramwajów. Jak teraz dojechać w rejon Czerwonych Maków?

Dla tysięcy pasażerów awaria oznacza spore zamieszanie. Zarząd Transportu Publicznego w Krakowie musiał wprowadzić pilne zmiany w organizacji ruchu. Tramwaje nie dojeżdżają do pętli Czerwone Maki P+R. Zmieniono trasy trzech popularnych linii:

Linia 18 została skierowana przez ul. Kalwaryjską i Trasę Łagiewnicką do pętli Kurdwanów P+R.

Linia 52 kursuje objazdem przez ul. Kalwaryjską do pętli Łagiewniki.

Linia 77 (linia tymczasowa) również została przekierowana przez ul. Kalwaryjską i Trasę Łagiewnicką do pętli Kurdwanów P+R.

Aby zminimalizować niedogodności, uruchomiono wzmocnioną zastępczą komunikację autobusową. Autobusy kursują na odcinku od pętli Czerwone Maki P+R, przez ulice Kapelanka i Monte Cassino, aż do Ronda Grunwaldzkiego i Ronda Matecznego, gdzie pasażerowie mogą przesiąść się na tramwaje jadące w kierunku centrum miasta. Niestety, na razie nie wiadomo, jak długo potrwają utrudnienia. Służby robią wszystko, co w ich mocy, by jak najszybciej przywrócić normalne kursowanie tramwajów.

